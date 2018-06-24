許化遲 藝術文化傳承者

2018年06月24日 04:11 中國時報 報導、攝影何志平

許化遲1981年曾從國家博物館一口氣買下包括齊白石、張大千、李可染等9000幅字畫。

在中國當代藝術界中，北京的「和平藝苑」占有舉足輕重的地位，因為它的前身就是國畫宗師齊白石每周親自坐鎮，由得意弟子許麟廬開業經營的「和平畫店」。進入21世紀中國開始富起來，藝術品逐漸受到重視，炒作的結果變成全國假畫猖獗，現在的「和平藝苑」就是許麟廬四子許化遲見此亂象所發出的宏願：「我就是想讓大家知道，一家不賣假畫的畫廊應該是什麼樣子。」

許化遲是標準的書香門第，自小在「談笑有鴻儒，往來無白丁」的環境下薰陶。他說：「我每天都在上大學，甚至比大學學得更多。因為老藝術家們不可能每天一對一地給學生上課，但這些老藝術家卻每天在我家聚會，耳濡目染中學習到文化藝術知識和社會人生哲理，也影響我的成長而終身受益。」的確，在當時貧苦的中國，誰又能有這樣的機會，天天在郭沫若、徐悲鴻、陸儼少、啟功、李苦襌、傅抱石、王世襄等近現代藝術巨擘旁，接受春風化雨般地滋潤。許化遲說，中國美術家的技法不會輸給任何國家的畫家及藝術家，只因當時經濟發展的過於落後，無人關注藝術。

深受父親人格魅力影響

50年代文物品推行公私合營，許麟廬把「和平畫店」及400多幅藏品全數捐給國家，其中更有不少白石老人畫作的臻品，並在著名的榮寶齋擔任第一任的經理，以國家公務員的身分持續在藝術崗位上奉獻。其間，陸續完成國家給與的重點任務，以他書畫豐沛的學識、經驗及人脈，到全國各地收集重要的藝術品。

榮寶齋資料庫大部分的藏品就是許麟廬胼手胝足地找回來的，也為動亂後國家保護大量的藝術珍品。在這樣的環境下造就出許化遲的收藏習性，不僅是後天養成對書畫的狂熱，更是根於心底對藝術的信仰與責任。

澳門中濠典藏拍賣董事長易蘇昊

在1981年時任職中國歷史博物館館員（現為國家博物館），他回憶當時許化遲從香港回來走進博物館的「外賓服務部」，毫不遲疑用20萬人民幣（下同）買下包括齊白石、張大千、李可染、吳作人等9000幅字畫。

易蘇昊說，若以現在的觀點來看這筆買賣太值了，但你絕對想不到當時的北京米價1斤才0.14元，肉價不到1元，如果想買極度奢侈的桑塔納汽車也不到20萬；反觀字畫，吳作人一張10元，李可染才8元，劉炳森連1元都不到，試想一個工人月薪才30元，一大家子要吃飯，誰會去買字畫古董。許化遲當時之舉不僅解了博物館運營的燃眉之急，也保存大量近現代大師的書畫珍品，為中國文化藝術築起一道保護牆的典範。

「收藏」最重要的是「喜歡」

談到收藏，許化遲有著文人底蘊的堅持與見解。他認為「收藏」最重要的是「喜歡」，是那裡面的文化，那種美給你的愉悅感；其次是從實踐中培養眼力，不單是從書本上學，更要花真金白銀去練出來，所以他認為在偽畫仿畫充斥的藝術品市場，若你還能看出假畫的破綻和由來，就說明你鑑賞水平比作偽的水平要高，你也才具備收藏家的能力。許化遲語重心長地說，我們從解決溫飽問題過渡到精神文明階段，人們已經體會到文化的重要性。而一個真正強盛的國家，首先文化必須強盛。

曾有人問許化遲什麼時候是進入收藏這行最好的時機？他的回答永遠都是「隨時」。問他為何？他反問你知道為什麼畢卡索、莫內、梵谷畫作動輒上億美元嗎？因為他們已經是個符號，全球爭相收藏，這是文化價值觀的接受問題。什麼時候中國的文化價值觀被接受，我們頂級的畫家就會成為世界頂級的畫家，而這個時代一定會到來。

藝術典藏圈

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(中國時報)