開南商工照服科 銀得先機

2018年06月24日 04:11 中國時報 報導王勝修

為了向照顧服務領域相關單位多學取經驗，平常參與社會公益活動甚多的開南商工，更積極帶領學生投入公益活動與社區教學相長。圖片提供開南商工

我國老年人口增加迅速，預計到2019年65歲人口將占總人口數的15%。經建會更預估到2025年，台灣每5人將有一位是老人，長照人力缺口高達1萬3000人，嚴重供需失衡，照護服務相關產業，已確定是未來新顯學。許多醫院對照服員驟增的需求感到頭痛，長照2.0上路後，照服機構也感受到照服員嚴重不足，未來照服科畢業的學生成為職場驕子，到處都有機構、醫院搶著要人。

開南商工表示，106學年起將成立照顧服務科，並與中正日照中心、弘道老人福利基金會及雙連安養中心簽訂產學合作備忘錄，提供給學生更多實務上的實作及各種與業界無縫接軌之專業課程。

同時，開南商工學生也享有健康產業之職場體驗、實習、就業之機會，使學生理論與實務結合。除此，開南商工承辦中正社區大學已經15年，目前有學員9000人次，學生可以直接在學校面對銀髮族，實務實習，達到青銀共學的目標。

開南商工與國際趨勢同步

還有，開南商工照顧服務科特別敦請相關產業專家及大學教授共同研發、規畫有趣又實用的課程，跨領域結合專業課程，主軸有3個-創意設計快樂生活（觀光導覽課程）、養生銀膳吃得開心（餐飲烘焙、養生銀膳課程）、照顧服務健康長壽（照顧服務專業課程），迎接有志投入照顧產業、高齡產業、健康管理等領域的同學。

根據信評機構穆迪（Moody’s）調查，2020年，全球有13個國家邁入超高齡社會；到了2030年，則會再增加34個國家，台灣將於2025年入列，因此這是所有人未來都要面對的課題與挑戰。照顧長者、熟齡養生的未來世界中，學校教育也在因應銀髮世界。教育部已加入智慧生活整合性人才培訓計畫，而在高職端開南商工也搶先推出照顧服務科，與國際趨勢同步，培養生力軍，共同為產業育才盡一份心力。

(中國時報)