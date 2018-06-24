軌道皂飛車競賽落幕 活絡自造氛圍

南部科學工業園區管理局、南科「AI_ROBOT自造基地」與淡江大學共同主辦的全台軌道皂飛車競賽，在淡江大學首辦。圖片提供淡江大學

友善列印
中國時報
報導王勝修

全台首辦的「軌道皂飛車競賽」在淡江大學吸引23組選手參加，現場熱鬧有趣。淡江大學研發長王伯昌表示，這樣的競賽模式學生自己很難單獨參與，大部分都會是透過學校和社團參加，「軌道皂飛車競賽」提供有興趣及才能的孩子表現的舞台，這樣的賽事將可以引領學生一起體驗自造的樂趣。王伯昌說，經過一番激烈廝殺，淡江大學學生許芝菡隊伍在無動力組脫穎而出抱回冠軍；動力組折返挑戰項目則由雙溪國小創客自造社李英俊老師獨占鰲頭；動力組競速攀登組則由淡江研究生鄭宇均隊伍奪冠。

這次的競賽讓學生將自己的想像力付諸實現，達到「只有手作，才能創造更多」的目的。同時，經由觀摩別人的作品，也能更刺激自己的想法，紮根科學基礎。帶隊老師之一的游允赫助教希望這次的競賽能夠持續每年舉辦，讓學生可以拓展視野。雙溪國小創客自造社李英俊老師自己也報名了比賽，更分別在動力組折返挑戰項目奪得第1名以及競速攀登組第3名。組裝的車子速度遠超其他選手，引起現場一番討論。

評審李世安說，這次的競賽競爭激烈，雖然組裝材料都是隨手可得且並不昂貴，卻也可以做出厲害與富創意的作品。他說，這次的競賽除了讓雙北的大小朋友訓練腦力與想像力，還透過動手做的機會活絡了自造教育的文化，為他們在這條路的未來開了扇無限可能的窗。

(中國時報)

開南商工照服科 銀得先機

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。