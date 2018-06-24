軌道皂飛車競賽落幕 活絡自造氛圍

2018年06月24日 04:11 中國時報 報導王勝修

全台首辦的「軌道皂飛車競賽」在淡江大學吸引23組選手參加，現場熱鬧有趣。淡江大學研發長王伯昌表示，這樣的競賽模式學生自己很難單獨參與，大部分都會是透過學校和社團參加，「軌道皂飛車競賽」提供有興趣及才能的孩子表現的舞台，這樣的賽事將可以引領學生一起體驗自造的樂趣。王伯昌說，經過一番激烈廝殺，淡江大學學生許芝菡隊伍在無動力組脫穎而出抱回冠軍；動力組折返挑戰項目則由雙溪國小創客自造社李英俊老師獨占鰲頭；動力組競速攀登組則由淡江研究生鄭宇均隊伍奪冠。

這次的競賽讓學生將自己的想像力付諸實現，達到「只有手作，才能創造更多」的目的。同時，經由觀摩別人的作品，也能更刺激自己的想法，紮根科學基礎。帶隊老師之一的游允赫助教希望這次的競賽能夠持續每年舉辦，讓學生可以拓展視野。雙溪國小創客自造社李英俊老師自己也報名了比賽，更分別在動力組折返挑戰項目奪得第1名以及競速攀登組第3名。組裝的車子速度遠超其他選手，引起現場一番討論。

評審李世安說，這次的競賽競爭激烈，雖然組裝材料都是隨手可得且並不昂貴，卻也可以做出厲害與富創意的作品。他說，這次的競賽除了讓雙北的大小朋友訓練腦力與想像力，還透過動手做的機會活絡了自造教育的文化，為他們在這條路的未來開了扇無限可能的窗。

(中國時報)