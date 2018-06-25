賽事頻爆冷 賭金持續推升！世足簽賭 賭盤上百億

2018年06月25日 04:10 中國時報 陳鴻偉 、 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

阿根廷梅西對冰島罰12碼沒進，輸贏更超過5億元。（路透）

世界盃足球賽小組賽進入晉級關鍵賽，引爆全球球迷瘋狂觀戰，原本號稱「足球沙漠」的台灣，也感受熱潮，吸引不少人看球投注，不但讓運彩業績增加，也讓地下賭盤活絡猖獗，據組頭估算，截至23日踢完的瑞士對塞爾維亞，28場球賽已吸引超過100億元賭金，幾場爆冷賽事，讓組頭們賺得荷包滿滿，但也有南部組頭聲稱慘賠，打算在16強時翻本，預估世足狂潮會讓賭金持續推升，成為台灣另類「盛事」。

台港「走地盤」 即時推賭盤

組頭「小陳」推算，目前踢完的比賽中，只要是奪冠熱門、國人較熟悉者，例如巴西、德國等球隊，每場投注金額都有近億元，較冷門賽事也有數千萬元的投注，加上外圍的各種新鮮賭法，包括「A球員這場會不會得分」、「這場會不會打架」、「這場有沒有倒掛金鉤進球」等等，都不斷在刺激賭客投注。

C羅帽子戲法 賭金逾2億

台港一帶賭足球，還加開所謂的「走地盤」，不像外國開賽前就停止下注，嗜賭的華人隨著賽況演變，組頭還會因應戰局即時推盤，讓大勢已去的賭客多玩兩把，例如本屆比利時對突尼西亞，上半場比數是3比1，押小分的賭客已經輸了，所以加開「突國再進一球1賠60」，「進2球1賠150」賭盤，讓輸家押小錢翻本。

而全場焦點的足球巨星，圍繞在他們周遭的賭盤也很激烈，像16日西班牙對葡萄牙，葡國王牌C羅上半場已經踢進2球，此時就有「C羅下半場再進1球1賠80」的盤口，結果，他真的再進第3球，大演帽子戲法，組頭透露，光是C羅踢進的這1球，台灣賭金的輸贏就超過2億元，而阿根廷梅西對冰島罰12碼沒進，輸贏更超過5億元。

賽事頻爆冷 賭金持續推升

組頭透露，本屆許多賽事頻頻爆冷，加上不景氣，想拚一把的人也逆向變多，目前買氣高昂，還吸引許多嚐鮮的新客加入，以現在組頭撈錢情況來看，未來的賭盤可能有更多「優惠」，像賠率變高、贏兩球就算贏等，小組頭也會以「加退水錢」的方式拉客刺激賭盤。

針對地下簽賭瘋狂，刑事局指出，目前已鎖定數個簽注網站，密切監控並展開偵辦，將循賭博網絡的金流等線索，查緝藏身於海外的不法組頭。

(中國時報)