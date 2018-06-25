陸通訊界第一把交椅 明訪台！兩岸開啟5G、物聯網合作大門

2018年06月25日 04:10 中國時報 林淑惠 ／台北報導 ／台北報導

在大陸通訊界極具影響力的中國工程院院士鄔賀銓，將於明（26）日率團來台參加「5G暨物聯網發展趨勢高峰論壇」，為兩岸重量級企業開啟5G及物聯網領域的對接合作大門。

兩岸通訊搭橋活動在2016年因政治氛圍驟變而中止，鄔賀銓這次率團來台，將是近2年來大陸企業來台規模最大的一次公開行程，也被視為兩岸在5G通訊產業合作上，具有指標意義的一次來訪。

據了解，兩岸企業這次將針對5G、行動物聯網、工業4.0、AI人工智慧等議題洽商對接合作，大陸並將力邀台廠參與大陸進行中的多項國家級計畫。

鄔賀銓率團具有指標意義

其中，大陸已選定5個城市設立國家智能網汽車測試區，這次大陸將以「基於5G的國家智能網聯汽車應用（北方）測試試驗體驗區」(CNiVC)的建設及運營」為主題，向台廠說明CNiVC的建設進度，兩岸共同鏈結產業鏈，也將積極拉攏台廠參與大陸的國家級建設。

另外，大陸通訊龍頭華為的戰略部副總裁鄭志彬，將於會中說明大陸發展智慧城市進度，燦芯創智微電子北京公司總裁吳漢明則分析後摩爾時代的半導體產業發展趨勢，展現力邀台廠參與大陸未來重大科技建設計畫之意。

在台企方面，台灣大哥大總經理鄭俊卿、鈺創董事長盧超群將分享台灣在5G行動物聯網應用，以及矽世代4.0、AI發展趨勢。至於鄔賀銓一團參訪台廠企業部分，則因兩岸當前敏感階段，列為私人行程並不願對外透露。

力邀台廠參與陸重大建設

這次論壇由台灣物聯網產業技術協會、台北市電腦公會和FUTURE(未來移動通信論壇)共同主辦，大陸企業包括鄭志彬、吳漢明、啟明信息高級技術總監劉飛宇、中電科首席科學家劉祖深、深圳奇跡智慧網路執行長傅東生、泰華智慧產業集團董事長馬述傑等人親自來台。

台灣企業界方面，力晶董事長黃崇仁是以台灣物聯網產業技術協會理事長身分，出面邀請鄔賀銓一團來台，其他包括台達電副總裁鄭安、盧超群、鄭俊卿、華碩全球副總裁葉嗣平、力旺副總楊青松等人都將親自出席。

鄔賀銓在大陸素有「通訊界第一把交椅」稱號，在通信技術標準方面極具國際影響力。據了解，台灣企業界大老力邀鄔賀銓來台幾經波折，日昨才正式敲定鄔的來訪行程，考量兩岸目前政治氛圍，這次活動由兩岸民間企業合力促成，鄔賀銓則以FUTURE主席身分來台。

(中國時報)