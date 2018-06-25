未來事件交易所最新預測！台中選情 林佳龍看好度領先

2018年06月25日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

民進黨年底縣市長選舉中部地區兩樣情，根據未來事件交易所最新預測，爭取連任的台中市長林佳龍看好度穩定領先國民黨對手盧秀燕，不過綠營執政的彰化縣長魏明谷，看好度則稍微落後對手王惠美，南投縣也是由藍營現任縣長林明溱領先。

林佳龍緩升 高於盧秀燕

為了解民進黨在中部地區的選情，蔡英文總統日前特定邀民進黨中彰投地區立委餐敘，與會綠委席間分析認為，台中市長林佳龍選情相對穩定；彰化縣選情艱困，但仍屬倒吃甘蔗；民進黨在南投縣推出草屯鎮長洪國浩，則建議由中央專業級選舉團隊進駐輔導。綠委的分析與未來事件交易所的預測，頗為接近。

在台中市長部分，儘管台中火力發電廠被質疑是中部地區空氣品質惡化元凶，遭國民黨力打空汙牌，但林佳龍在未來事件交易所交易價格72元，遠高於國民黨籍對手盧秀燕的34元。

以趨勢來看，林佳龍的交易價格在今年4月8日之前，大多在60元以下，之後緩慢爬升到60元以上，不過從520之後一路走穩，交易價格維持在70元上下。

彰化選情緊繃 南投綠仍低迷

反觀對手盧秀燕，今年4月10日之前的交易價格大多在40元以上，之後緩步下滑，目前大多在35元左右的價格徘徊，與林佳龍的看好度有極大落差。

在彰化縣長方面，魏明谷在遠見雜誌日前公布的縣市長民調中，因施政滿意度不佳，被列入選情告急名單；在未來事件交易所中，魏明谷交易價格為49元，落後國民黨籍對手王惠美的51元，兩人價格差距不大，不過從趨勢來看，魏明谷在今年4月初交易價格多在50元以上，近1個月來則多在50元以下，選情確實緊繃。

至於南投地區，遠見雜誌日前公布民調，林明溱無論是施政分數還是滿意度都創新高，從未來事件交易所的交易價格來看，林明溱達68元，大幅領先民進黨洪國浩的33元。

儘管洪國浩今年5月以前的交易價格只有30元左右，最近有緩步爬升跡象，不過與林明溱之間仍有相當大的落差。

(中國時報)