《空汙法》霸王條款今決戰

2018年06月25日 04:10 中國時報 郭建伸 、 周毓翔 ／台北報導 ／台北報導

《空汙法》決戰立法院！立法院臨時會今將處理《空氣汙染防制法》修正案，其中關鍵條文在於環保署制定空汙總量需「會同」經濟部，被外界視為「霸王條款」，在野黨在協商時堅持應改為「會商」，但民進黨團沒有退讓空間。立法院上周五已就部分沒爭議條文進行二讀，若今協商仍破局，將直接交付院會表決。

國民黨團書記長李彥秀及藍委林麗蟬昨晚已到議場門口搭帳篷，準備今天提出500個修正動議杯葛議程，目的要迫使執政黨繼續協商，並接受在野黨要求。

李彥秀表示，這次《空汙法》修法的關鍵條文將是未來環保署空污治理的重要工具，如果依照行政院條文通過，空污法將成為沒有利齒的紙老虎。

雖然擬三讀的《空汙法》有不少新修正條文，包含空汙基金中，每年中央增加釋出5.6億元，交予地方政府改善移動汙染源，並針對工廠違法，最高增加2000萬元罰鍰。不過朝野仍對總量管制、緊急防制措施中，環保署須「會同」經濟部的字眼有意見，國民黨認為如是「會同」，無異給予經濟部決定權，要求改為「會商」；至於空汙抵換機制，國民黨也反對以移動汙染源抵換與固定汙染源。

立法院長蘇嘉全上午將主持最後一次朝野協商，確認9條爭議條文是否可達共識，若仍協商破局，下午交付院會處理。

民進黨團總召柯建銘昨受訪時批評，國民黨從年改到《空汙法」都是在表演，杯葛再杯葛，卻講不清楚論述基礎，甚至主張要改為「會商」經濟部，但寫來的版本卻是「會同」！

柯建銘也說，國民黨變成在野黨後，突然非常在意公民團體與環團，顯得非常矯情，「每天抹黑民進黨，以為就會獲得人民信賴」；《空汙法》今天預估仍難達共識，屆時將直接交付院會表決處理，應該1天可處理完。

依照民進黨團規畫，《空汙法》三讀通過後，將再依序處理《財團法人法》、《公司法》、《都市更新條例》修正案、總預算解凍案，但因這次臨時會只到7月6日，是否都能處理完以上法案，尚難預估，柯建銘表示，「這還要再努力」。

立法院今上午將先處理通傳會(NCC)委員人事同意權案，被提名人為續任委員的副主委翁柏宗，另有2位委員被提名委員鄧惟中及孫雅麗，民進黨團將一致投同意票，預料人事案將會過關。

(中國時報)