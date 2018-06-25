爭取藍線及山手線 為林加分

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中國時報
／綜合報導

根據未來事件交易所最新公布的選情預測，台中市長林佳龍的連任看好度大幅領先國民黨參選人盧秀燕，台中市新聞局長卓冠廷表示，初步評估應與林佳龍任內成功爭取中央支持捷運藍線及綠線工程趕上過去落後的進度，加上大台中山手線動工等重大建設計畫有關。

卓冠廷說，盧委員近期評估恢復BRT，並曾在立院阻擋台中捷運藍線相關預算遭質疑，顯示對市政的陌生，推測可能是導致看好度及支持度差距擴大的原因。但各種調查都只是參考，市長及團隊會戰戰兢兢，持續為市政努力。

國民黨台中市長參選人盧秀燕總部發言人張又仁不願對這項預測結果表示意見，僅指出，林佳龍團隊廢除BRT後，只在台灣大道上規畫1條優化公車路線，對全市各行政區的大眾運輸，近4年來完全沒能力規畫，盧秀燕若當選市長，一定馬上解決交通和空汙問題。

國民黨彰化縣長參選人王惠美表示，未來事件交易所的選戰價格行情波動，僅代表部分懂得此機制玩法的網民意見，無法顯示出其他多數不懂、不玩的民眾意見，但還是會參考，也將繼續爭取選民認同。

彰化縣長魏明谷則指出，兩軍目前看來旗鼓相當，他會更加努力，爭取鄉親的認同與支持。

南投縣長林明溱表示，無論選戰局勢如何演變，都不能掉以輕心，一定要拚到11月24日選舉結束才能放鬆。

民進黨南投縣長參選人洪國浩則認為，從預測市場期貨數據顯示，可做為調整選戰策略的參考，並了解年輕人的想法。

(中國時報)

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