國安局主祕陳進廣 傳空降接掌軍情局

國安局主任祕書陳進廣。（本報資料照片）

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中國時報
楊佳穎／台北報導

軍情局長劉德良中將即將屆齡退伍，據傳國安局主任祕書陳進廣中將接任，這將創下軍情局長首次由國安局「空降」的案例。另外，陸軍將領近日也將有大幅調動，包含金防部指揮官、馬防部指揮官、澎防部指揮官都將換人，新人事預計將於7月1日發布。

劉德良將於本月底退役，傳內定陳進廣接任，據指出，陳進廣歷任國安局公開情報中心主任、安全作業中心主任等職，現任國安局主任祕書，於去年7月1日晉升為中將，他具有政大東亞所博士學歷，長期對兩岸情報有深入研究。但消息傳出後，許多情治人員譏稱軍情局已成為「國安會軍情局」，而不是國防部軍情局。國防部則說，相關新局長人事報導均為臆測。不過也有消息指出，軍情局長一職各方尚在角力中，並未拍板。

另一方面，陸軍高階將領近日也傳出將有大幅調動。據了解，金防部指揮官郝以知中將已任職超過3年，將調任陸軍司令部副司令；金防部指揮官一職將由國防部作戰暨計畫次長姜振中中將接任，而作戰次長遺缺則由馬防部指揮官楊海明中將接任。

知情人士也指出，馬防部指揮官一職將由陸軍六軍團副指揮官羅德民中將接任，陸軍六軍團副指揮官職務則將由澎防部指揮官黃金財中將繼任；澎防部指揮官由陸軍八軍團副指揮官章元勳少將升任。

不過，對於外傳軍情局長、國軍將領人事相關調整，國防部24日晚間則透過新聞稿否認，並強調國軍各項人事調整均依據「陸海空軍軍官士官任職條例暨其施行細則」及「國軍重要軍職候選調任作業規定」，綜合考量職務任期，任務等因素，秉持公平、公正原則，依程序召開人評會，由委員共同評議後薦報。

(中國時報)

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