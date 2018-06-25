世足爆冷頻傳 組頭削爆了

2018年06月25日 04:10 中國時報 陳鴻偉 、 林郁平 、 劉宥廷 、 曹明正 ／綜合報導 ／綜合報導

世足小組賽開踢至今，許多冠軍熱門球隊爆冷頻傳，如上屆亞軍阿根廷，迄今一勝未得，德國第一場也意外輸給墨西哥，外界盛傳，北部有組頭因幾場爆冷賽事，大賺其財，不亦樂乎，賭客則是押錯而哀鴻遍野；不過，南部知情人士卻說，南部有組頭未因爆冷賽事獲利，反而慘賠數十億，翻身可能要到16強賽後。

賠率採香港盤 嚴控收注

據指出，台灣世足賭盤的賠率不同於歐洲，是參考俗稱「亞洲盤」的香港盤，國內不少組頭身邊都有「智囊團」，參考外國資料，自行精算掌控更適合的盤口，在收注時也有嚴格的總量控管，要大輸並不容易。

由於本屆世足小組賽發生多場強隊落馬的意外，中北部不少組頭因此荷包賺飽。以德國對墨西哥一役來看，賽前盤口是賭墨國勝1賠8，德國僅1賠1.45，台彩公布的投注結果，竟有8成4的民眾買德國贏，總注金高達8000萬，買墨西哥的民眾，最後獲得1賠13的高額彩金，而地下賭盤部分，據組頭估算，光這場賽事的地下盤口賭金就超過4億元，組頭至少贏走一半。

最熱門的奪冠5強，因國人較為熟悉，賽事都累積巨額賭金，結果巴西1比1踢和瑞士、阿根廷3比0遭痛宰，加上日本勝哥倫比亞、義大利和紐西蘭1比1踢平，這些結果都跌破外界眼鏡，因此外界盛傳組頭「贏瘋了」，網友笑稱組頭「現在不是看車，就是在看房」。

16強勝負難斷 翻身良機

但知情人士透露，南部的情形正好相反，因賭客在小組賽都押寶強隊，幾乎場場都過關，一場賽事賭金都是上億元，據聞有大組頭慘賠了數十億。

知情人士說，世足現進行小組賽第2輪，扣掉實力相當的死亡之組，賽事強弱十分明顯，因此賭客只要選強隊投注，幾乎是十拿九穩，所以組頭不僅沒賺還慘賠，另外，賭盤還有讓分制，開出巴西要贏、還要贏2球以上，賭客觀望本屆進球率不高，投注趨於保守。

世足進入16強賽後，各組列強就定位，強強相遇，鹿死誰手不到最後一刻難見分曉，愈到決賽時刻，組頭愈有機會把第一輪吐出去的彩金，從賭客口袋要回來。

(中國時報)