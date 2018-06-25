全球賭一把 押注上看15兆

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中國時報
／綜合報導

世足賽是全世界收看人口最多的單一運動盛會，也是最多彩迷賭棍下注的豪賭盛宴。合法博弈業者忙得眉開眼笑，地下賭市更生機蓬勃。隨著小組賽邁入尾聲，賭一把世界盃在某些國家幾乎成了全民運動。產業分析師指出，由於本屆世界盃在俄羅斯舉行，和歐洲、亞洲時差縮小，投注金額可望刷新上屆巴西世足賽創下的舊紀錄。

國外研究機構資料顯示，2014年巴西世界盃的博彩總額，突破2千億歐元大關（約台幣7.15兆元），這還不包括地下賭盤的賭金，而專家預測，今年世足的博彩和地下賭博的金額，將會再創新高。

這屆世界盃在闊別12年後重返歐洲，對英國的威廉希爾、立博、日博，以及德國的體育博彩公司等大型博弈業者來說，堪稱天賜良機。東道主俄羅斯和歐、亞國家時差縮小─與足球賭風最興盛的大陸、港澳、東南亞最多只差5小時，不但提高歐亞球迷收看比賽的意願，賭性堅強的彩迷的下注動力當然更高。

另一方面，隨著行動裝置普及、全面深入生活，投注世足更加簡化便利，業者預估將有8成的線上簽注透過手機、博彩app下手。部分線上博弈業者，甚至把比特幣納入付款轉帳方式。

4年前世界盃，什麼都能賭的英國人瘋砸10億英鎊博一把，締造英國歷來規模最大的單一賭博盛事。據英國的線上支付平台Worldplay，英格蘭隊上星期旗開得勝後，投注活動比世足開賽前爆增5成；英國博弈業者透露，球迷的投注在比賽前數小時，以每秒80張簽單的速度瘋狂下注。

隨著英格蘭連2戰輕鬆過關，可望強勢挺進淘汰賽甚至更上層樓，英國球迷的賭球活動只會更加地火熱。

2017年全球合法博彩業的總商機逾5300億美元，如果把地下博彩市場納入，交易規模可想而知。全球地下賭市年產值高達5千億美元，其中就有8成在亞洲，博弈產業高層推估，本屆世足賽的非法簽注規模鐵定超越4年前，以大陸為例，有了便捷的支付工具「加持」，可望盛況空前，西安還發生了賭徒疑似因為在地下賭盤輸太多，憤而在公車上砍死人的悲劇。

而在一樣好賭的香港，非法賭博投注金額上看7.5億港幣（約台幣29億），當地警方在開幕戰前夕破獲多個地下賭盤，起出將近台幣3億賭資。國際刑警組織指出，上屆巴西世界盃期間，包括大陸、港澳和星馬及越南的執法單位，破獲多個透過非法賭博網站賺取暴利的黑幫組織，經手的賭資高達22億美元。

(中國時報)

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