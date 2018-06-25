拚一次翻本 賭客轉押弱隊

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中國時報
／台北報導

運彩買氣沸騰，加上世足賽第一輪小組賽接連爆冷，讓運彩公司面子、裡子都賺到。不過運彩公司發現，多場賽事大爆冷門，彩迷的投注策略出現變化，不少人乾脆轉壓弱隊，就拚它贏個一次就翻本，鹿死誰手尚不知。

世足賽如火如荼，不過運彩公司開出的前五大奪冠隊伍當中，卻只有法國隊贏球，具冠軍相的德國隊甚至被墨西哥以一分完封，這讓賭迷幾乎輸到脫褲，運彩公司名利雙收，堪稱是接手以來最爽的一次。

「這個真的要看到最後」，運彩公司操盤手表示，雖然多場賽事爆冷，對莊家有利，可是單看前幾輪就認為運彩公司穩贏，太淺了；且從大數據來觀察，不少賭迷吃過虧後，開始逆向思考投注弱隊，且有激增趨勢。以日本對哥倫比亞一戰為例，日本意外以2比1氣走強敵哥倫比亞，此場投注日本不讓分獲勝的占比高達2成，較過往占比僅個位數大幅增加，顯示不少彩迷被爆冷的賽事，影響到轉向投注冷門球隊，強隊未必受青睞。

投注站老闆說，有些彩迷是被多場冷門賽事影響到，也有的是用「避險」的心態，刻意投注不看好或不支持的那隊，比方說內心雖然支持德國隊，德國隊若贏，心理得到滿足，但如果德國隊輸了，反而從彩金這邊撈回來。老闆表示，隨第三輪小組賽開踢，各種投注邏輯都出爐，尤其今年冷門頻傳，讓不少彩迷也不按牌理出牌，冠軍賽前能否維持莊家狂勝的局面，其實還很難說。

此外，激勵買氣的還有場中下注，今年首度開放64場全面單場投注，算史無前例，不少彩迷一邊看比賽、一邊下注，雖然銷售量相較賽前下注仍低，但人氣漸增。運彩公司表示，這與習慣有關，多數彩迷還是維持著「下好離手」作法，投注完後等結果出爐，不過今年世足賽討論度高，不少彩迷群聚投注站，邊看比賽、邊分析賽局，見苗頭不對再場中下注，就跟號子看盤一樣。

(中國時報)

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