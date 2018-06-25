利厚罪輕 知名博客主當組頭

賭博網站利潤高，組頭甘冒風險。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

世足賽台灣地下賭盤金額至今至少破百億，利之所趨，組頭紛紛開盤供賭客下注，由於刑法賭博罪最多判3年，刑度輕，因此組頭也不怕抓，檢警抓不勝抓，致博奕網站及地下賭盤猖獗。檢警只好祭出沒收新制，希望藉由沒收組頭及博奕網站龐大不法所得，來遏止賭風。

國內投注世足賽事，有合法的台彩及地下賭盤，台彩國際運動賽事賠率，多參考歐洲國國際賭盤，是合法運動簽賭，但地下賭盤通常都參考香港或大陸的賠率，有時賠率雖只差千分之幾，但在賭客眼中已是不小的輸贏。

台灣地下賭盤經營模式，大致可分兩大類型，一種是國際博彩公司的代理商，在台招收會員，賭客必須上網註冊取得會員、帳密，有的還必須輸入信用卡號，認證後才可以進行下注，輸贏則從賭客的帳號中匯入匯出。

第2類型則是業者自行架設網站，再連結國外網站的介面及資訊，接著到處拉下線，由下線找客人簽賭，這類業者賺的就是俗稱的「水錢」，通常賭客下注1萬元，他們就有500元的水錢佣金，而為吸引更多客人，就會有「退水」的機制，例如500元再對半拆還給客人。

簽賭網站在年輕人之間頗為風行，一些青少年或幫派份子為賺外快，到處找人入會簽賭，結果衍生許多債務糾紛及仇殺新聞。

台中警方日前破獲「九州娛樂城」運動簽賭站，綽號「小伍」的組頭，平時是知名部落客，在網站撰寫賽事分析文章，然後附上簽賭網站連結，警方破獲時，該站收注的世足簽賭金竟高達30億餘元，該站每月佣金初估則有70多萬元，真是好賺，也難怪甘冒被抓的風險了！

(中國時報)

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