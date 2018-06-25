彩迷瘋投注 運彩大當機

2018年06月25日 04:10 中國時報 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

愈踢愈瘋狂！2018世界盃足球賽進入第三輪賽事，全台足球迷為之瘋狂，彩迷更是沸騰，運彩買氣讓不少投注站昨日出現電腦當機慘況，而且北中南都有災情，工程師疲於奔命忙著修復，客服人員更是電話報修接到手軟。

運彩公司表示，應該是彩迷太熱情，瞬間大量資料湧入，才導致電腦系統回應變慢，「沒到當機啦！」且從後端觀察，北中南都有投注機的反應跑得比較慢，顯示應是個別投注站生意太旺了，但整體系統運作仍然正常。

本屆世足賽14日開打，雖然台灣向來不是足球強國，也沒打進過，不過觀賽熱度卻不減，熬夜看賽的足球迷跟彩迷都不少，為了滿足彩迷需求，全台超過500個投注站，乾脆24小時無休，讓彩迷可以一邊看球、一邊下注。

隨著賽事進入第三輪，運彩投注金額也持續飆高，根據運彩公司統計，截至目前為止累積銷售16億元，確定提前達標四年前銷售總額24億元，更可能跨越原本預估的33億元，直接挑戰40億元的銷售數字，相當可觀。

分析原因，不外乎是因為第一輪小組賽接二連三爆冷，激發不少彩迷賭性，下注的熱情程度不減反增。運彩公司表示，目前下注金額最高的是20號打完的葡萄牙對摩洛哥之戰，銷售8300萬元，比德墨大戰還要高。

周末幾乎耗在投注站、把投注站當轉播間的彩迷許金棠說，原本很多人不看足球，但電視、報紙、網路這幾天一直報，且爆冷門的一堆，讓不少原本不看、不賭的彩迷回來了，投注站宛如不夜城，彩迷聚在一起看球的感覺「超級爽der」，也激勵買氣。

眼見沒參一腳就落伍了，昨天有不少彩迷把握凌晨開踢前，下午提前投注，大量投注湧入卻把投注站的電腦搞當了，螢幕出現「系統忙碌，請稍待…」等著投注的民眾大排長龍，所幸電腦重連線後，各地障礙陸續排除。

運彩公司表示，下午的連線速度變慢屬零星事故，投注系統一切正常，確實可能是彩迷在同一時間下注，流量瞬間湧入，導致投注站的電腦反應不過來，都已個別協助排除障礙，隨著賽事持續進入高潮，將嚴陣以待。

(中國時報)