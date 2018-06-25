克羅斯傷停絕殺 德吞續命丹

2018年06月25日 04:11 中國時報 蔡銘仁 ／綜合報導 ／綜合報導

德國隊前鋒羅伊斯（右）殺入禁區內進球，1比1追平瑞典，也當選本場最佳球員。（法新社）

衛冕軍德國本屆世界盃足球賽首戰吞敗，陷入退無可退的困境，24日對戰瑞典又一度處於落後，此時，德軍當家球星羅伊斯和克羅斯挺身而出，羅伊斯先於第48分鐘進球追平，最後距比賽結束剩不到幾秒，差點失誤害球隊輸球的克羅斯把握自由球機會，踢進關鍵致勝球，率德國2：1險勝瑞典。

羅伊斯世足首進球 扳平戰局

德國首戰輸給墨西哥，小組賽剩餘兩戰，只能贏不能輸，連踢和的本錢也沒有，否則將可能自1938年後，首度在首階段小組賽提前落馬出局。德國希望找回攻守平衡，這場對瑞典變陣，過往傷痛史豐富、首戰進攻表現突出的羅伊斯，從替補被拉上先發。

第32分鐘，克羅斯發生傳球失誤，瑞典見機不可失，挑戰德國球門，前鋒托伊沃南殺入禁區起腳射門，球越過德國門將諾伊爾頭頂進門。瑞典拔得頭籌，德國又屢攻不下，上半場沒踢進半球，時間一分一秒流逝，他們肩負的壓力越愈加沉重。

總算到第48分鐘，羅伊斯在門前接獲隊友傳球，起腳射門助球隊扳平戰局。羅伊斯一直是德國備受期待的天才好手，因大小傷不斷，直到29歲才站上世足的舞台，這回首度先發，就替球隊立下汗馬功勞，這也是他在世足首次進球。

克羅斯自由球破網 將功折罪

只是德國要的不只是追平，而是勝利，卻沒想到進了這球後，一路到正規時間90分鐘走完，竟沒能再進球。更糟糕的是，德國前中後衛博阿騰還在第82分鐘時，領到第2張黃牌退場，迫使德國得用10人挑戰瑞典11人組成的防線。

此時，失誤導致德國丟掉第1球的克羅斯獲贖罪機會，補時第5分鐘、距離比賽結束剩不到幾秒，和羅伊斯配合，踢進球門右上死角破網。目睹球進門瞬間，羅伊斯當下心情興奮不已，「最後10分鐘我們努力跟壓力對抗，我們真的非常渴望贏球，克羅斯頂住了壓力踢進球，真是太不可思議了！」

克羅斯一球讓自己狗熊變英雄，帶領德國絕處逢生，保住最後晉級希望。他透露，其實在德國首戰輸給墨西哥後，德國境內不少球迷，看衰他們會被淘汰，「如果瑞典淘汰我們，感覺不少德國人會很開心，但我們沒讓這件事輕易發生。」

(中國時報)