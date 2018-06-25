內訌加劇 阿根廷球員口角開幹

阿根廷隊長梅西（中）昨參加練球，小組賽最後一場將迎戰奈及利亞，尋求晉級16強。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

眼見遭遇奈及利亞的最後1場世足賽小組賽即將開踢，阿根廷內鬨情況卻日趨嚴重，24日遭爆前役0比3敗給克羅埃西亞賽後，馬斯切拉諾、帕文兩名阿根廷球員竟在休息室內爆發嚴重口角衝突，甚至大打出手，阿根廷到底怎麼了？

外界還在震撼包含梅西在內的7名阿根廷球員，因為不滿阿根廷教頭桑保利，放話今年世足賽結束後就退出國家隊消息，1位名叫隆巴迪的阿根廷足球教練上電視節目前，卻被工作人員偷拍訴說阿根廷球員在休息室互毆過程的影片。

隆巴迪在影片中表示，衝突起因是馬斯切拉諾在休息室內嘲諷阿根廷門將卡巴耶洛，帕文原本在旁勸說馬斯切拉諾別那麼尖酸刻薄，馬斯切拉諾卻爆粗回嗆，「否則你想怎樣，你這小兔崽子！」兩人隨即打成一團，最後才被隊友拉開。

由於隆巴迪在阿根廷國內擁有高知名度，加上是偷拍畫面，頓時讓不少阿根廷球迷堅信阿根廷國家隊又爆內鬨，儘管馬斯切拉諾與帕文隨即否認爆料，甚至錄製兩人談笑風生影片闢謠，可是傷害早已造成，兩人怎麼澄清也沒用處。

如今阿根廷不僅面對7人不滿主帥桑保利，即將宣告退出國家隊，更爆休息室互毆風波，這對面臨今年世足賽淘汰邊緣的阿根廷來說，無疑接連重創團隊士氣，不禁讓人擔心阿根廷27日凌晨2點碰上奈及利亞會踢成怎樣！

在D組目前態勢，克羅埃西亞2勝提前晉級16強，奈及利亞1勝1敗暫居第2，阿根廷與冰島同拿1和1敗，就算阿根廷最終戰贏了奈及利亞，仍須拜託克羅埃西亞擊敗冰島才獲晉級，如果冰島也贏，阿根廷就要跟冰島比淨勝球數了。

(中國時報)

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