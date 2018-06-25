蘿蔔看世足》德國回防變陣奏效 看見轉機

德國克羅斯(左)踢出絕殺自由球擊敗瑞典。(美聯社)

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中國時報

世足衛冕軍德國24日靠著明星中場克羅斯的補時絕殺自由球破門，以2比1逆轉氣走瑞典，逃過連吞兩敗的出局窘境。雖然晉級16強仍有風險，但德軍此役撐過落後與紅牌人數劣勢，心理層面大為加分，主力也逐漸明朗，轉機已現。

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相較於首戰墨西哥的陣容，德國教頭勒夫對瑞典的先發做出4人調整，其中左後衛賀克托感冒痊癒歸隊，魯迪格則因中後衛胡莫斯腰椎受傷而頂上，中場才是玄機所在。

德國需要「護腰」強化中場，勒夫選擇了拜仁慕尼黑的魯迪，開賽後表現稱職，德軍主攻的節奏也很流暢。可惜不到30分鐘魯迪就被撞斷鼻樑退場，德國也幾乎在被迫換人後就先丟1球。

妥當處理鼻子傷勢後，魯迪後續可望繼續擔綱防守中場。而在攻擊中場位置，勒夫終於將羅伊斯推上先發，也被證明是正確選擇。畢竟比起只能在外圍遊走的厄齊爾，羅伊斯除了傳控毫不遜色，還能冷不防溜入禁區扯動防線，成為德國拆解瑞典鐵桶的重要手段。

德國前場的另一個問號，是偏重個人盤帶、往往拖慢傳導速度的卓斯勒，被說是勒夫「愛將」總能先發，半場結束終於被撤下。換上搶點型的中鋒戈梅斯，速度型的韋納移至左翼，正是韋納的突破下底橫傳與戈梅斯的卡位牽制，才有羅伊斯的追平進球。

下半場的前場人手，輔以兩次替補上陣都有佳作的布蘭特，應是目前德國前場的最佳配置，但後防線仍有隱憂。原本的中後衛組合是胡莫斯先去掃蕩攔截，博阿騰在後補位，對瑞典因胡莫斯免戰，新組合被迫讓博阿騰先出擊，魯迪格補位，最終博阿騰領兩張黃牌遭到罰下，效果顯然不好。

博阿騰下役將遭禁賽，好消息是胡莫斯可望復出，搭檔魯迪格的效果將決定後防能否有堪用的B方案。否則要指望「胡莫斯＋博阿騰」一路避免受傷與紅黃牌困擾，硬挺到底，會是個很大的風險。

（作者為3屆世足轉播講評）

(中國時報)

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