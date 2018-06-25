世足》F組戰況膠著 人人沒把握

2018年06月25日 04:11 中國時報 李弘斌 、 陳筱琳 ／綜合報導 ／綜合報導

世足衛冕軍德國對瑞典之戰峰迴路轉，原本就面臨輸球提前出局、連平手都可能被做掉的劣勢，終場前中後衛博阿騰還被罰下，只剩10人的德軍最終靠克羅斯在補時的最後1分鐘踢進致勝自由球，不但保住晉級希望，且下役勝韓國幾乎就能出線，不用看別人臉色！

由於稍早墨西哥2比1勝韓國，倘若德國輸給瑞典，吞2連敗就與韓國雙雙淘汰，由墨西哥與瑞典晉級。這將是德國除了1930年退出、1950年被拒絕參賽之外，第一次在小組賽階段就被淘汰，當然是他們最不想要的結果。

未料德國還先丟球，下半場才破門扳平。但若只拿1分，表示即使下役擊敗韓國，積分4分也只能追平瑞典，還要拜託墨西哥幫忙贏球，才有機會藉比較球數擠入16強。但墨、瑞踢平就能攜手出線，德國當然冒不起被「做掉」的風險。

結果奇蹟發生，剩10人應戰的德國靠克羅斯的自由球勝出，首勝落袋與瑞典同積3分，下役只要贏韓國，而墨西哥不輸給瑞典，德國就能晉級16強。若德勝韓、瑞勝墨，形成3隊同為2勝1負，則由淨勝球較佳的兩隊晉級。柳暗花明又一村，德國至少已握有出線的主動權。

事實上，F組就連2連敗的韓國都未絕望，倘若「太極虎」勝德，墨西哥擊敗瑞典，也會出現墨3勝出線，德、瑞、韓同為1勝2敗搶老二的狀況。目前德、墨淨勝球均為0，韓國負2，最後一輪的球數也互相牽動。

(中國時報)