英格蘭狂炸巴拿馬 笑進16強

英格蘭隊長肯恩對巴拿馬個人獨進3球，演出帽子戲法，累計5球在進球榜躍居領先。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導
英格蘭隊史東斯（左）頂進個人在這場比賽的第2球，並把比數拉開為4比0，終場英格蘭以6比1大勝巴拿馬，晉級16強。（美聯社）

英格蘭隊長肯恩說到做到！他賽前發豪語要演出「帽子戲法」，果然在24日晚間戴帽成功，率領英格蘭上半場就踢進5球，終場以6比1血洗巴拿馬，與G組勁敵比利時雙雙晉級16強。

英格蘭沿用前役3-1-4-2陣型，但與賽前外洩的陣容不同，前鋒史特林並未遭撤換，依舊與肯恩組成雙箭頭。巴拿馬也維持4-1-4-1布陣。

7分鐘就進球 破門如探囊

開賽第7分鐘，英格蘭崔皮爾角球開向中間，由於落點巧妙，巴拿馬空門大露，英格蘭後衛史東斯把握機會頭槌破門！第19分鐘，英格蘭林加德取得單刀機會，巴拿馬兩名後衛將他撲倒在禁區，被裁判處以12碼罰球。英格蘭派出肯恩操刀，球從左上角漂亮破門！

第35分鐘，林加德從中路進攻，甩開兩名防守者，禁區外直接起腳遠射破門！英格蘭還不肯停，第43分鐘崔皮爾開自由球，球經過韓德森、肯恩之後，史特林在門前頭槌被擋出，但是史東斯從左路竄出頭槌破門！

G組無懸念 比利時也晉級

上半場傷停補時，倒楣的巴拿馬又被判了12碼，英格蘭肯恩操刀踢向同一個位置，輕鬆罰進！第62分鐘，肯恩從右路接獲洛圖斯齊克傳球，在門前挑進英格蘭全場第6分！在VAR洗刷越位嫌疑之後，確定為肯恩本屆第5顆進球，超越葡萄牙C羅、比利時盧卡庫，獨居本屆世足賽進球王。肯恩隨後被換下場，英格蘭也放鬆守備。第76分鐘，巴拿馬從左路開自由球，隊長巴洛伊衝到門前起腳破門，巴拿馬終於獲得隊史會內賽的首顆進球！

儘管被踢得大敗，巴拿馬球迷依然很高興。英格蘭與比利時以兩勝、積分6分、淨勝球6球並列G組第1，雙雄將於29日凌晨正面交鋒，巴拿馬同日要與突尼西亞爭奪首勝。

(中國時報)

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