韌性十足 日本逼和塞內加爾

塞內加爾名將馬內（左）在第11分鐘逮到機會，用膝蓋將球碰進。（法新社）

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中國時報
／綜合報導

日本、塞內加爾之戰雙方你追我趕，戰況激烈。身價最高的英超利物浦前鋒馬內在第11分鐘建功，於球門前用膝蓋碰進一球，塞隊1比0領先。日本隊在第33分鐘還以顏色，乾貴士於距球門11公尺處抽射入網，扳成1比1。

下半場第70分鐘，塞隊華奎快速衝門勁射破網，再度取得領先，不過第78分鐘，日本隊三朝元老本田圭佑也踢進一球。終場雙方就以2比2踢平，戰績1勝1和、積分4分，並列領先。

此役日本排出4-2-3-1陣型，單箭頭仍是大迫勇也；塞內加爾則為4-1-4-1陣式，尼安在最前面，薩爾、馬內等人在後接應。開賽後塞隊發動一波波攻勢，衝擊藍武士大門；比賽第11分鐘，塞隊華奎在禁區右路把球傳到左側，日本隊原口元氣雖頂到球卻未能將球清出，反而落在塞隊薩巴利面前並起腳勁射；守門員川島永嗣把球擋下但彈到馬內跟前，被他順勢用膝蓋碰進網內，塞隊取得1比0領先。

落後的日本加緊發動攻勢，第34分鐘終於逮到機會，香川真司在中場截到球並傳到禁區附近，效力西甲的乾貴士與隊友長友佑都發揮默契，交換位置後由乾貴士起腳射門，球呈弧線打向遠柱從角落破網，塞隊守門員K.恩迪亞耶撲救不及，日本扳成1比1平手。

下半場雙方互有攻勢，塞內加爾的華奎、日本隊本田圭佑各踢進一球，終場雙方就以2比2踢平。

(中國時報)

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