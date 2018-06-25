世足》葡萄牙不想打包 C羅再扛重任

葡萄牙隊長C羅獨進4球，是本屆金靴獎大熱門，對伊朗之戰盼能再創佳績。（美聯社）

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中國時報
／綜合報導

2018年俄羅斯世足賽B組的小組賽26日凌晨2時全面開戰，4隊捉對廝殺，積分並列領先的西班牙、葡萄牙都想贏球確定晉級16強；其中葡萄牙與伊朗之戰最為關鍵，兩隊輸贏將會牽動西、葡與伊出線的變化。

2018俄羅斯世足瘋一夏

本屆世足賽開賽至今，西班牙是「傳球成功率」最佳的隊伍，高達1395碼、其中隊伍拉莫斯獨占203碼，供輸能力最強，因而成就前鋒狄亞哥柯斯塔獨進3球，西班牙需要這個搭配模式持續下去。

西班牙總教練耶羅說，柯斯塔的好表現全是努力為球隊效命的結果，柯斯塔2戰3球已是西班牙托雷斯在2006年德國世足賽之後第1人，西班牙前鋒羅德里戈表示，狄亞哥科斯現況正好，他讓整個賽事變得順利，這對球隊有利。

1998年世足賽的小組賽摩洛哥曾以3比0擊敗蘇格蘭、2比2踢平挪威；20年後摩洛哥再戰世足賽卻是1球難進，對戰西班牙是摩洛哥進球的最後機會，必須依賴在西班牙職足踢球的5位球員發揮戰力。

B組另一場葡萄牙與伊朗之戰，葡萄牙憑藉2股贏球力量，一是前鋒C羅的強攻、他已踢進4球；另外，守門員派崔修也有安定軍心的擋球功力；而伊朗憑籍的優勢是開賽以來最佳的防守球隊。

葡萄牙與伊朗在國際賽對戰有兩場，分別是1972年巴西獨立盃（3比0）以及2006年世足賽小組賽（2比0），葡萄牙都贏球占上風。伊朗總教練奎羅斯表示，對戰葡萄牙將是他在伊朗帶兵7年來最重要的一役。

目前伊朗輸贏各1場、積分3分，前鋒安薩里法德認為，最後一戰不能鬆懈，這是他們贏球贖罪的時候。而葡軍中場老將穆提紐患了流感，不知能否及時復原？不過，葡萄牙總教練桑托斯打算進行組織戰掌握控球，希望瓦解伊朗的戰術。

(中國時報)

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