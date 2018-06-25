世足》俄羅斯贏或和 都是分組冠軍

2018年06月25日 04:11 中國時報 黃邱倫 ／綜合報導 ／綜合報導

儘管賽前不被看好，但俄羅斯不但保住了地主光榮，而且還先後輕取沙烏地阿拉伯與埃及，兩戰踢進8球，成為本屆世足賽第一支晉級16強淘汰賽的球隊，烏拉圭也緊跟在後2勝、積分6分晉級。兩隊將在台灣時間25日晚上10點對決，勝者獲得A組冠軍，然而不論是勝或敗，16強淘汰賽可能會碰到葡萄牙或是西班牙，都是一場難打的硬仗。

俄羅斯是本屆32支參賽球隊中世界排名最低的球隊，但戰鬥民族憑藉著主場優勢，首戰就5比0擊潰「西亞綠鷹」，次役又以3比1踢退「法老王團」，2連勝6積分，淨勝球7顆，25日之戰只要踢平就能取得小組賽第一席位。

這兩場比賽表現最優異的莫過於替補中場球員契里薛夫，他掌握札戈耶夫受傷退場的機會，首戰就梅開二度，次役再貢獻1球，3顆進球躍居金靴獎熱門人選。但在面對後場如銅牆鐵壁的烏拉圭，必須小心對方的被動反擊，一旦不小心就有可能苦吞敗果。

擁有2座冠軍榮耀的烏拉圭，在終結48年小組賽首戰無法獲勝魔咒之後，次戰又在明星前鋒蘇亞雷斯進球領軍下險勝沙烏地，2勝到手提前晉級，但由於進球數只有2球，所以只有擊敗俄羅斯才能拿到小組賽第一。

國際賭盤認為此役實力較佳的烏拉圭有38％的勝率，俄羅斯獲勝機率30％，雙方踢平的機率32％，可說是伯仲之間，俄羅斯有超過6成的機率獲得小組賽第一，這將創下戰鬥民族隊史新猷。

烏拉圭雖然兩場都贏，但都贏得不輕鬆，主要在於烏拉圭的箭頭只靠卡瓦尼與蘇亞雷斯，過於單調的進攻模式將是他們想在16強賽更進一步的隱憂。

(中國時報)