護理師接錯洗腎機 台大認了

2018年06月25日 04:10 中國時報 林志成 、 吳堂靖 ／台北報導 ／台北報導

台大醫院發生洗腎接錯管事件，院方昨首度表示，是1名洗腎護理師忙中出錯所致，已進行調查及檢討，全力避免以後再發生類似情形。對於其中1個死亡病患的死因，外界若有疑慮，台大醫院願意接受公正第三方鑑定來釐清疑慮。

外界想釐清 由第三方鑑定

上月25日，台大醫院洗腎室可能因為洗腎機器接管標示不清導致護理人員弄錯，將原本洗腎過程應使用無菌、無雜質的RO逆滲透水，誤用為自來水，有6名加護病房重症病患受到影響，其中1人在幾日後死亡。

台大醫院發言人王亭貴昨表示，這起事件發生後，院方已由醫療副院長余忠仁率急診、洗腎室主管，向家屬們說明及道歉，並已經取得諒解。至於護理師出錯原因及後續懲處，院方正在調查中，一旦釐清後，不排除對外說明。

其中1名重症病患死亡，這與台大醫院護理人員接錯管有關嗎？王亭貴表示，事發後，院方對6名病患的血液進行細菌培養及追蹤，都未發現有細菌感染，因此排除病患死亡與接錯管有關。

王亭貴表示，台大醫院已針對院內洗腎機的管線接頭全面加裝防呆設計，避免再有人操作錯誤。此外，為昭公信，台大醫院願意接受第三公正單位進來釐清接錯管與病患死亡是否有因果關係，並負起該有的責任。

柯P來緩頰 台大醫術第一

同樣也是台大醫師出身的市長柯文哲昨為老東家緩頰說，台大再怎樣，平均醫術還是最好的。

柯文哲日前才稱台大醫院「以服務差制量」，如今爆發重大醫療疏失，他24日受訪時坦言，台大醫院的服務態度還是好不起來，畢竟門診如果完全不限號，醫生看到晚上12點也看不完。但媒體追問，此次就連加護病房也發生醫療疏失，是否會造成病患恐慌？他則說「不會啦！」台大平均醫術還是最好的，這起事件也應進行RCA（根本原因分析），待調查報告結果出爐，才能下結論。

(中國時報)