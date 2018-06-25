衛福部修法 醫療過失需通報

2018年06月25日 04:10 中國時報 吳堂靖 、 林志成 ／台北報導 ／台北報導

台大醫院爆發洗腎管接錯疏失，波及6名加護病房重症病患，院方已坦承疏失，北市衛生局醫事管理科長何叔安表示，已派員至台大醫院了解情況，25日將正式行文院方，要求1周內提交接錯管事件書面報告。衛福部醫事司長石崇良說，現在醫療過失未有通報機制，但立法院一旦通過《醫療事故預防及處理法》，未來重大醫療過失就要通報，否則將被罰款。

石崇良說，台大醫院加護病房從101年起就設有RO逆滲透水設備，每天都在使用，竟然還會發生接錯管的事件，實在讓人意外與不解。

台大這次接錯管事件並未向主管機關通報，成為醫療管理上的死角。石崇良表示，依照《傳染病防治法》，醫院在遇到法定傳染病時，才須要向所轄縣市衛生局通報，但醫療過失則未有通報機制，因此台大接錯管，依目前規定無須通報。

石崇良說，台大醫院這次事件，護理人員個人疏失屬醫病雙方問題，這部分衛福部不介入；至於院方的管理疏失，台北市衛生局已經介入調查，衛福部將依調查結果，再進行後續處置。

何叔安表示，23日即派員前往醫院了解狀況，因當時未掌握到事發地點在加護病房，僅到洗腎中心查看RO逆滲透水管路問題，但洗腎中心只有一條管線，並未發現異狀，今將正式行文，要求院方提交書面報告。

何叔安指出，後續不排除約談相關醫療人員，釐清是否違反《醫療法》108條規定，可依法處5萬到50萬元罰鍰，並得按其情節就違反規定之診療科別、服務項目或其全部或一部之門診、住院業務，處1個月至1年停業處分或廢止其開業執照。

石崇良又表示，新制訂的《醫療事故預防及處理法》目前已在立法院完成所有條文的審查，下個會期進行朝野協商後，預期就會三讀通過。這個法令明定，醫院發生重大醫療事故時若自主性通報，就不會被行政處分或司法裁判；但如果未主動通報，則會被罰款。

(中國時報)