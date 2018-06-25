教科書價不如筆記本 研發沒錢力

2018年06月25日 04:10 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

「世界最美的教科書展」即日起至10月3日在松山文創園區內展出，台灣教科書出版協會祕書長許牧民表示，台灣國中小教科書價格長期偏低，導致業者研發能力降低，就連教育部國教署長邱乾國都曾坦言，「國中小教科書的價格，不如一本空白筆記本。」

許牧民表示，1989年教科書開放為審定本，民間出版社可參與編寫教科書，當時教科書價格雖不高，但出版社還能有盈餘投入研發，產業蓬勃發展，最高峰時有約15家業者；但到了2002年實施全國國中小教科書統一計議價制度後，業界發展每況愈下，如今台灣出版國中小學科、藝能科教科書的業者僅剩下3家。

許牧民表示，因為統一計議價制度，台灣教科書價格每況愈下，計價委員會中並沒有教科書業者代表，加上輪到主辦的縣市不願意承辦價格比別的縣市高，無視近年來的物價成本，目前國中教科書竟是2002年的52.6％，國小為2002年的50％。

教育部國教署長邱乾國曾坦言，「國中小教科書的價格，不如一本空白筆記本。」許牧民表示，市面上空白筆記本每頁約0.57至0.8元，但今年國中教科書單頁價格為0.3495元、國小0.3945元，空白筆記本沒有任何知識含量，卻比教科書價格要高。

許牧民說，教育部對於教科書價格問題已著手規畫，1年多來鬆綁各項教科書印製規範、放寬教科書共同供應契約、修改教科書審定辦法等，以營造未來教科書有更開放、更具彈性的編寫空間，讓教科書回復合理且具競爭力的價格，畢竟巧婦難為無米之炊，要大幅提升教科書品質，必須有合理的價格支撐。

教育部計畫自2019年起將教科書計價委員會常設化，不再由各縣市輪辦，長期累積教科書計價方面的專業，讓教科書價格能趨於穩定、合理。

許牧民強調，教育部放寬台灣教科書產業環境，業者們都有期待，配合政策方向，致力提升各自的教科書品質，相信在2019年新課綱實施時，台灣未來的教科書一定可以讓國人耳目一新、刮目相看。

(中國時報)