救生員不諳急流 水上活動怕怕

2018年06月25日 04:10 中國時報 王思慧 ／台北報導 ／台北報導

暑假來臨，泛舟、海上獨木舟是民眾喜愛的水上觀光活動，不過，水上活動業者指出，由於主管機關依照地理位置，分為交通部觀光局、內政部營建署及地方縣市政府管理，多頭馬車，且常出現主管機關不了解活動性質，只用一套管理方式，造成安全隱憂。

「政府不尊重專業人才！」秀姑巒溪泛舟商業同業公會理事長邱弘光表示，自己從事泛舟活動以來，最多是碰撞小擦傷，或是遊客前一天沒睡飽易中暑等，若有人落水一定是隨行工作人員去救；不過體育署規定，須配置領有開放性水域救生員證照的人員，才能從事水上活動，但救生員訓練、考證都在游泳池，不符合湍急的河流和洶湧海上性質，即使有證照也無法處理危急狀況，導致現場還要由業者再教一次，十分擾民。

邱弘光說，救生員不符現場狀況外，還有考照費用太高、學科程度難等問題，認為是否要交由觀光局風景區管理處管理，才較了解在地狀況，讓地方產業能合法發展。

台灣水上活動興盛，在遊客體驗的同時，安全問題卻是隱憂。在2016年6月「粉鳥客山野歷險公司」帶團到新北市坪林區溯溪，因上游山區降瞬間大雨，導致溪水暴漲，造成其中5人死亡嚴重事故；2014年8月，花蓮縣秀林鄉砂婆礑溪也曾發生溯溪遊客溺斃事件，當時教練不顧派出所警員警告雨後溪水會暴漲，仍前往溯溪，導致一女遊客溺斃。

除了台灣春夏季滯留鋒面形成，加上對流旺盛造成瞬間大雨，溪水暴漲易造成戲水民眾危險，帶團人員須留意外。上月傳出有名資深潛水教練，曾造成3名學員下水後發生意外身亡，竟持續教導民眾潛水，除了政府未把關，也突顯水上活動危險性。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜表示，除了救生員證照，應要針對不同水域有一定時數訓練，建議可由地方政府或水域管理單位，依照地區給予適度訓練，以符合水上活動場域狀況，讓救生員能因地制宜提供救援能力。

交通部觀光局表示，現行法規水上遊憩活動屬3個主管機關管理，區域劃分仍要視地點為基準，協商達成共識為佳；業者反應考照費用太高、學科程度太難等問題，觀光局會每年輔導業者考證照。

(中國時報)