走過34年 金石堂城中店熄燈

2018年06月25日 04:10 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

不少民眾趕在書店最後一天營業日到現場拍照留念。（劉宗龍攝）

「謝謝大家的照顧，城中店在書街34年歲月足跡今夜10點熄燈，城中店感謝所有愛書人的陪伴，未來金石堂將會繼續與您共築閱讀之夢。」在費玉清《晚安曲》及無數讀者的不捨心情下，金石堂書店城中店24日結束了34年的營運，無數書迷趁著關門前到現場做最後的巡禮，拍照留念或書寫離別感言，單日業績直逼300萬元，輝煌了金石堂城中店的最後身影。

歷任店長、員工 鞠躬送客

城中店昨晚10點熄燈，為了感謝讀者並告別，金石堂書店協理汪信次邀請城中店歷任店長及34名老員工一字排開，鞠躬歡送最後一批陪同走入歷史的客人

從昨天下午現場就拉起紅龍，也邀請書迷朋友在書店1至3樓的牆面留言，與喜愛的作家親簽咖啡杯拍照留念；3樓的作家簽名牆也將以數位復刻方式保存下來；等待進場的讀者沒有停過，城中店最後一場「金石生活學堂」的講座由作家簡媜主講，小小空間擠進超過百人。

作家簡媜：青春約會場所

簡媜表示，金石堂城中店是她跟當時男友約會的地方，「當時先在現在的二二八紀念公園、也就是新公園散步，然後再來金石堂看書。」這裡對她來說，有著非常重要的青春回憶。

現年66歲的第一代店長楊秋福，在金石堂工作了34年退休，他表示，當時金石堂不只是書店，更是「文化廣場」，就是希望培養喜歡閱讀的讀者，「以前重慶南路書市的店面從台北車站那邊算過來，到襄陽路就已經沒有人煙，金石堂的開幕，帶動了衡陽路這一邊的經濟發展。」

楊秋福說，當時的傳統書店走道都非常狹窄，燈光昏暗，都是賣考試用書、教科書，買完就走，「金石堂希望以人為本、以書為重，裝潢明亮、走道寬敞，就是希望讀者可以常常回來，這次不買沒關係，下次還會被氣氛吸引回來。」等於是開風氣之先。

北一女校友 穿制服追憶

這幾天陸續有許多書迷到場拍照跟買書，戀戀不捨，一位母親刻意穿上北一女的制服回到金石堂城中店拍照，她說，就讀北一女的3年，金石堂城中店是她們下課放鬆最好的地方。

也有一位台灣銀行退休的公務員拿著第一代「圖書禮券」到現場換書，他說，太太很喜歡看書，兩人下班就到這裡休息看書，聽到這家店要關門，他找到自己當年買的圖書禮券，昨天到現場兌換，立刻被金石堂店長陳奕茹拿出現金交換，準備珍藏。

前董事長周正剛夫婦也到現場，周正剛表示，這是金石堂的第二家店，的確深具意義，但開店或熄燈，「都是緣份到了」。

(中國時報)