做出特色 給讀者來實體店理由

2018年06月25日 04:10 中國時報 李怡芸 ／台北報導 ／台北報導

承載著眾多作者、讀者的記憶，金石堂城中店在24日晚間10點正式熄燈告別，不少民眾懷著道別的心情前來，一如鄭愁予的詩：「是誰傳下這詩人的行業，黃昏裡掛起一盞燈」，昨晚眾人是最後一次，為這城市點一盞深夜的燈，向金石堂城中店告別。

金石堂書店協理汪信次指出，城中店自公告熄燈後，平均每日來客數是過去的3至4倍，預估6月的營業額上看千萬台幣，最後持續36小時的不熄燈告別活動，也安排了文史專家莊永明、作家祁立峰、廖志峰與簡媜等人講座，與讀者一同回憶書街的繁華。

台北市商業處副處長江美玲表示，儘管重南書街從全盛時期的100多家至今只剩15家書店，但商圈一直推動友善閱讀，在旅店、餐廳內提供書籍設置專區，希望商圈內仍滿是書香。文史學者莊永明則直言，書街面貌的改變，反映的是台北市的發展歷史，過去因交通之便，書街輝煌一時，但至90年代柏青哥便開始入侵，隨後便是商務旅館的進駐，當現代人生活、閱讀習慣改變，書街也勢必轉型，莊永明表示，畢竟「書香是翻出來，而不是滑出來的」。

重南書街促進會理事長沈榮裕建議，政府不妨開放陸資來台開書店，「像鐘書閣這樣的最美書店若進駐，自然能吸引人潮。」人潮不來，他感慨「促進會6年前做的書街地圖，如今書店又比當時少了一半。」不過，作為老牌店家天瓏資訊圖書二代接班人，彭德凱認為，書店在重南並不是無法經營，「做出特色，給讀者來實體店的理由」才是重點，近幾年書店雖關了不少，但他表示天瓏大致未受影響。

(中國時報)