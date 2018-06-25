沙提雅提 幫孩子找回童年

2018年06月25日 04:10 中國時報 謝錦芳 ／專訪 策畫、執筆、攝影： 謝錦芳 ／專訪 策畫、執筆、攝影：

穆克提修院教室牆壁一角，台灣志工畫上台北101大樓圖案。（謝錦芳攝）

諾貝爾和平獎得主沙提雅提的太太蘇美達，感謝台灣志工付出。（謝錦芳攝）

沙提雅提（Kailash Satyarthi）小檔案

諾貝爾和平獎共同得主沙提雅提（Kailash Satyarthai）為拯救童工而奮鬥不懈，由於兒童遭性侵、虐待事件頻傳，他在印度發起大遊行，動員逾千萬人加入保護兒童的行動。他接受《中國時報》專訪時表示，「儘管挑戰非常大，但我依然抱持樂觀態度。如果人類能征服太空，我們當然能確保每個孩子有自己的童年。」

沙提雅提原本學的是電機工程，有一份安穩的工作，他辭去工作，全力投入終結童工運動，迄今拯救全球逾8萬7000名童工。2014年，他與馬拉拉共同獲得諾貝爾和平獎。獲獎後，沙提雅提各國邀約演講不斷，近期分別赴美國、德國演講。

台灣志工多年來利用寒暑假到印度陪伴獲救的兒童，沙提雅提對於台灣充滿感激。他向台灣志工們說，「我愛你們」。以下是沙提雅提接受專訪摘要。

兒童遭性侵 成國安危機

問：您投入終結童工運動將近40年，最大的心得？

答：我這輩子最重要的目標是讓每個孩子自由自在成長。我對兒童的自由有深刻同情，在實際營救過程中我深受啟發。我和孩子建立友誼、相互尊重。我從沒想過是在幫他們，從孩子臉上的笑容，讓我感受到靈光乍現，反而是孩子們啟發了我。

這些年的營救行動中，我發現一些嚴重的落差。這項挑戰非常大，但我依然抱持樂觀態度；如果人類可以征服外太空，我們當然可以確保每個孩子有自己的童年。

問：兒童性侵案在印度層出不窮，為何您認為這是國安危機？

答：兒童受虐、性侵案就像傳染病一樣擴散開來，威脅摧毀我們的道德基礎。這類犯罪事件有7成以上是熟人所為，可能是老師、鄰居、甚至家人。孩子即使在家裡、教室和其他公共場所都可能不安全。

在印度，平均每小時發生4件兒童性侵案，社會各界必須採取行動。我們需要宗教、企業、政治、公民團體、政治領袖與民眾共同為孩子來努力。

用行動讓孩子感受到愛

兒童遭性侵當然是國安危機。這些孩子沒有能力說出來，我的目的是提供孩子一個必要的支持與保護。即使住在最偏遠地區的孩子，也應該有一個自由、安全的童年。我們需要虛擬與實體的平台來防範兒童性侵案，讓許多聲音被聽見。要用行動讓孩子感受到我們對他們的愛。

問：兒童遭性侵案在印度比其他國家嚴重嗎？

答：這個問題在全球都很嚴重，必須大家一起來正視，提供孩子們一個安全網。即使某國家只有一個孩子需要特別保護，我也不能說這個國家很安全。

問：傷害兒童犯罪事件逐年增加，印度某些地區要花200年才能審完相關待審案件，究竟問題出在那裡？

答：因為等待審理的案件太多，法官和法院無法負荷。因此，建議政府另設特別法庭來審理兒童性侵案，加速審查速度與品質。我們必須及早認知，唯有社會與政治有強烈的意願來消弭兒童性侵案，孩子們才能真正活得自在與安全。

問：您準備籌設全球政策研究院（Global Policy Institute），專注研究兒童議題與政策，海外志工可以提供那些協助？

答：我們想盡辦法學習最好的政策與經驗。海外志工們可以分享他們國家最佳的政策與實務做法，這有助於拓展保護兒童免遭任何形式虐待的理念與政策。

曾經來台 感激台灣志工

問：3年前您曾訪問台灣，對台灣有什麼印象？有那些話要對台灣的年輕朋友說？

答：我與台灣有很深的連結，許多來自台灣的年輕人到修院擔任志工，每次見到你們來，我對你們的愛也更深。我也呼籲更多年輕人加入我們的陣營，共同創造一個友善兒童的世界。

(中國時報)