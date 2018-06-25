友善兒童村 終結童工翻轉未來

2018年06月25日 04:10 中國時報 謝錦芳 ／新德里報導 ／新德里報導

諾貝爾和平獎得主沙提雅提與太太蘇美達（Sumedha）自2001年起推動「友善兒童村」（BAL MITRA GRAM）運動，迄今遍布逾550個村莊，讓孩子受教育，學習領導能力，同時改變父母的傳統觀念，阻止童工、童婚、打破種姓制度，翻轉兒童的未來。

印度的童工、童婚與種姓制度，剝奪許多兒童的未來。沙提雅提成立兒童基金會，「友善兒童村」是一項旗艦計畫，這項計畫最初發想來自蘇美達。

5月下旬拜訪位於舊德里的穆克提修院（Mukti Ashram），來到沙提雅提的家，蘇美達分享40年來與沙提雅提共同奮鬥的歷程。

提起「友善兒童村」，蘇美達神彩奕奕地細數這個計畫的推動成果，「我們強調每個孩子都要上學，輔導成立兒童議會，讓孩子學習領導力。」

蘇美達說，「每次投票的日子到來，全村都來參加，大家都以孩子為榮。」「這項制度從拉加斯坦一個村莊開始，目前已擴散到印度逾550個村莊，我們逐步阻止童婚、童工和種姓階級。」

「友善兒童村裡，沒有種姓階級。孩子們吃飯、喝水、上課、遊戲都在一起。」蘇美達說，「以前有學校老師不准孩子們喝賤民碰過的水，現在改變了。」

蘇美達說，「我們不只教孩子，也要教育婦女和其他村民。」「傳統上，印度婦女的權益受忽視，她們不允許參與某些事務，因此，在友善兒童村的建構過程中，我也教導鄉村婦女基本技能，勇敢爭取自己的權益。」

印度政府法令明定禁止童工，但許多地區仍有工廠利用童工。兒童修院（Bal Ashram）基金會主任米旭瑞（Aditya Mishra）指出，這些孩子每天工作逾12小時，幾乎不必花成本；由於孩子的手巧，被迫縫製精緻的新娘服飾，售價非常昂貴。

米旭瑞說，「我們救出許多童工，他們在不良環境裡工作，很久沒看到陽光，很久沒洗澡，身上有皮膚病，於是先送到穆克提修院，平均約待4～6個星期。我們有專人評估每個孩子的狀況，給他們換洗乾淨衣服，提供非正規教育與輔導，讓他們先適應一下，慢慢恢復信心。」

「這些孩子多半沒有上過學，不認識自己，也不認識這個世界。」米旭瑞表示，在警政單位的協助下，這些孩子若找到自己的父母，一段時間後可以回家。為確保孩子們不會再被送去工作，每個案件都有專人後續追蹤。

兒童修院建立一個制度，要求童工的老闆依正常工資計算，把積欠每個童工的薪資匯入孩子的銀行帳戶，做為孩子的教育基金。米旭瑞表示，「這筆錢本來就屬於這些孩子，做為孩子的教育基金，一毛都不能少。」

大約8年前，一位住偏遠地區的孩子獲救後，決定留在穆克提修院幫忙，今年準備上德里大學。他熱心向來自台灣的訪客介紹修院，對自己未來充滿信心。

(中國時報)