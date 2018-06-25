全家都是人權捍衛者

沙提雅提（中）與太太蘇美達（左）致力於終結童工，維護兒童的權利。（沙提雅提兒童基金會提供）

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中國時報
／特稿

新德里的5月天，攝氏40度以上高溫有如大烤爐。走進沙提雅提位於舊德里的家，布置簡單高雅，沙提雅提太太蘇美達熱情迎接台灣來的訪客，打開客廳天花板上的風扇，不必開冷氣，依然涼爽。

蘇美達提到，兩人結婚前，自己是雜誌編輯，父親是該雜誌發行人，她的父母都是人權捍衛者，祖父母也是，這是她們家的傳統。結婚之後，沙提雅提成為她心目中的英雄。如今兒女也加入保護童年運動，為終結童工做出努力，全家都是人權捍衛者。

兒童性侵事件層出不窮，令蘇美達非常痛心，有些個案竟然發生在六個月大嬰兒。她痛斥，「這些人病了，簡直喪心病狂。」她打開手機，秀出沙提雅提與芝麻街卡通人物對話的短片，以生動對話教育孩子保護自己。她說，「我的小孫子很喜歡看」。

沙提雅提從小就對不公不義的事情看不慣。他受到聖雄甘地的感召，想要打破印度根深柢固的種姓制度。1969年，他舉辦一場不一樣的餐會，以慶祝甘地誕辰紀念日。他邀請社會最底層的哈里詹（Harijan）（賤民階級）負責料理，同時邀請政治領袖來晚餐，結果，當初答應出席的政治人物沒人現身。他遭到社區祭司的斥責。當時祭司打算把他逐出所屬種姓，這是印度社會中最嚴重的處罰，他當下決定改姓，給自己一個新的姓氏Satyarthi，意謂真理追求者。

沙提雅提對許多不公不義的事感到憤怒，這股憤怒讓他不惜改姓，用一輩子追求真理。他追隨甘地的腳步，為捍衛兒童人權而努力，這股力量感動了所有的人，也帶來希望。

(中國時報)

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