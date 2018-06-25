土耳其大選 恐須二輪決勝負

2018年06月25日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

土耳其24日舉行總統擴權修憲案公投過關後首次總統及國會大選。曾多次當總理、已掌權15年的現任總統艾爾多安，去年成功主導修憲，將國家體制從內閣制改為總統制後，如今尋求5年的新總統任期，面臨最大在野黨「共和人民黨」國會領袖殷斯等候選人強勢挑戰，恐無法一舉拿下過半選票、要待7月8日的第二輪投票才能決定勝負。

現任總統 民調領先群雄

土國此回是施行總統制後首度大選，也是第一次同時舉行國會與總統選舉。共有6位候選人角逐總統寶座。尋求連任的艾爾多安（64歲）選前最後民調領先群雄，支持率約44.5％。曾任物理學教師的殷斯（54歲）緊追在後，獲近3成選民青睞。中間偏右派「好黨」領袖阿克蘇納女士、庫德族左派「人民民主黨」主席德米塔爾什，分居第3與第4位，各有13.5％和11.5％選民支持。其他兩位候選人支持率僅2％與0.2％。

此外，共有8個政黨投入單院制國會選舉，競逐新屆國會600個議席（本屆為550席）。艾爾多安的右翼保守派執政黨「正義發展黨」整體支持率最高，但未過半，約為46.7％。中間偏左派「共和人民黨」、「人民民主黨」、極右派「民族運動黨」、好黨，各有26.3％、11.2％、6.9％與6.8％支持率。其他小黨僅有不到2％選民支持。

執政聯盟 恐失過半優勢

基於土國新制允許各黨相互結盟，「正義發展黨」與民族主義小黨合組「人民聯盟」；「共和人民黨」、伊斯蘭政黨「幸福黨」與「好黨」等過去不和的反對派勢力，則結成「民族聯盟」，決心終結艾爾多安的政權。

若未結盟的「人民民主黨」跨越可分配國會席次的10％得票率門檻，且「民族聯盟」如預期大有斬獲，艾爾多安的執政聯盟可能喪失在本屆國會的過半優勢。

艾爾多安過去15年未曾於任一場選戰落敗，如今面臨重大挑戰，自從他4月18日宣布提前1年半舉行大選以來，民調支持率始終在50％上下波動。主要因素在於土國經濟每況愈下。

專制統治 國家嚴重分裂

艾爾多安近年來的作為更讓許多民眾質疑他逐漸成為專制統治者，他主導的總統擴權修憲案去年4月16日僅以些微差距驚險過關，使國家陷入嚴重分裂。反對方擔心修憲案讓總統把持立法、行政、司法權，形同集權專政。

土國約有5900萬合格選民，其中境內註冊選民約5600萬人，另300萬人為僑居海外的境外選民，已於6月19日完成境外投票。而境內投票設立18萬投票所，於24日上午8時到下午5時（台灣時間下午1時到晚間10時）開放投票。土國選舉機構還邀請8個國際組織415名代表觀察選舉過程。投票結束後數小時內，將會有非正式的初步計票結果出爐，而正式計票結果預計於29日由最高選舉委員會公布。

(中國時報)