禁駕令解除 沙國女性「不再需要男人」

2018年06月25日 04:10 中國時報 施施 ／綜合報導 ／綜合報導

沙烏地阿拉伯24日迎來歷史性的一刻，從這天起，該國正式解除女性駕車禁令，女性從此可以合法開車上路。沙國解除上述禁令後，全球已沒有任何國家禁止女性開車，這項重大變革也預料將為保守的沙烏地揭開新時代的序幕。

沙國當局早在去年9月就預告將開放女性駕車，但直到本月4日才首次核發駕照給女性，第一批拿到駕照的10名女子，原本就擁有外國駕照，她們在沙國經過簡單的駕駛考試和視力檢查合格後，獲發駕照。隨後的一周內，陸續有大約2000名女性取得駕照。

23日午夜剛過，不少女性迫不及待地駕車駛上首都利雅德街頭，沿途歡呼慶祝。電視台女主播薩馬爾也首度開車上路，當她駛入法赫德國王大道時，「我起了雞皮疙瘩，我從沒想過自己能在這條路上開車」，沿途還有許多男女攔下她的車，向她道賀。

現年21歲的大學藥學系學生達克希也開心地說：「我們不再需要男人了！」

自1957年女性駕車禁令實施後，女性在公共區域開車可能遭到罰款、甚至監禁，因此很多家庭被迫雇用私人司機為女性親屬開車。國際會計師事務所資誠（PwC）估計，到2020年，沙國將有3百萬女性持有駕照。

一般預料，解禁政策也能促進經濟發展、創造就業機會。全國汽車委員會指出，禁令解除後，汽車銷售額將上升6％至10％，此外也可能出現許多教導女性開車的教練等相關職位。至2030年，沙國經濟產出預計將增加900億美元。

利雅德當局今年1月允許女性進入足球場觀看比賽，顯示性別隔離規定已開始鬆綁。2月當局宣布，女性可不需經男性親屬同意，開創自己的事業。5月，沙國還通過新法，將性騷擾入罪。儘管沙國女性終於可以開車，但目前仍受到不少限制，比如女性若要在銀行開戶或申請護照，仍須男性親屬同意，她們無權自行決定要離婚或結婚，在餐廳時，女性也只能坐在「家庭座位區」，而不能與家人以外的男性同坐。

(中國時報)