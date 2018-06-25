反對派殷斯 老師出身 辯才無礙

土耳其總統選舉，總統艾爾多安選前民調雖領先其他5位候選人，但在野的共和人民黨候選人殷斯出身物理老師，還擔任過校長。（Muharrem Ince，法新社）

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中國時報
／綜合報導

土耳其總統選舉，總統艾爾多安選前民調雖領先其他5位候選人，但在野的共和人民黨候選人殷斯出身物理老師，還擔任過校長。殷斯能說善道，以充滿激情的演講擄獲不少人心，在一定程度上對艾爾多安構成了威脅。

現年54歲的殷斯來自教育界，本來形象就不差，他曾獲選西北部城市亞洛瓦的國會議員達16年之久，過去他兩度挑戰共和人民黨領導地位，失敗而回。上個月他在黨內獲提名為總統候選人之後，很快便成為反對派的代表人物之一。

殷斯的演講充滿感情，令聽眾動容，而他幽默的選舉宣傳策略，在選前贏得不少掌聲。他曾在造勢活動中騎摩托車、駕駛曳引機，與民眾跳舞。選民普遍認為，殷斯的演講能力出眾，熟練運用平民語言。

殷斯參選後，提出要當「人民總統」的口號，他打破黨內傳統，與保守的遜尼派穆斯林接觸；他暗示願意與不同派系結成聯盟，還前去探望另一總統候選人、目前正被監禁的德米爾塔什，與鐵腕形象的艾爾多安形成強烈對比。

殷斯在安卡拉等地造勢活動吸引上百萬人參加，他告訴民眾，艾爾多安若當選，土耳其前途一片灰暗：貨幣疲軟，物價飛漲，350萬敘利亞難民問題無解。而如果他當選，將是土耳其8000萬人民的勝利。

專家預測，艾爾多安即使無法在24日投票拿下過半選票當選，但可望在第二輪勝出。不過領導的正義發展黨恐難以保住國會大黨地位。

(中國時報)

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