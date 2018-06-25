辛巴威總統 躲過暗殺攻擊

2018年06月25日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

辛巴威總統姆南加瓦23日下午在該國第二大城布拉瓦約參加競選集會時，現場突然發生爆炸，造成副總統莫哈迪在內多名高官和民眾共約42人受傷，其中6人傷勢嚴重，姆南加瓦則毫髮無傷，逃過一劫。辛巴威政府認定此案為「針對總統的暗殺行動」。姆南加瓦斥責這是「懦弱行徑」，並誓言前強人穆加比去年底遭推翻後的首次大選，將如期舉行。

辛巴威將於7月30日舉行總統和國會選舉，75歲的姆南加瓦和40歲的反對黨「民主變革運動」領袖查米薩，是總統選舉主要角逐者。遇襲的群眾造勢大會在布拉瓦約一處體育場舉行，執政黨「辛巴威非洲民族聯盟-愛國陣線」大部分高層官員和數千民眾參加。爆炸發生於高官就坐的主席台附近，有跡象顯示，作案者可能事先將炸彈藏於靠近主席台出口處位置。警方正進行深入調查。

姆南加瓦未受傷，隨即被護送到安全地點。他指出，「爆炸離我僅數英寸，但我的大限未到。」他還說，先前即遭遇過多次暗殺，早就習以為常。但他堅信，辛巴威絕大多數地區是和平的，競選活動將繼續進行，不受影響。

姆南加瓦說：「截至目前競選活動在自由與和平環境下展開，我們絕不會讓這種懦弱行徑，阻礙我們邁向大選。」

副總統莫哈迪腿部受傷，另一位副總統齊溫加的夫人、環境部長穆欣古里，以及國會副議長在內數名官員也受輕傷，另有多名在現場執勤的安全人員和一些民眾受傷。傷者被送往附近醫院接受治療。

姆南加瓦和執政黨官員是首次前往布拉瓦約參加競選集會。該城市向來是主要反對黨「民主變革運動」的票倉。姆南加瓦說他相信，作案者不是布拉瓦約當地人，而是從外地來的。他指出，布拉瓦約人很歡迎他，他也很高興見到他們。目前尚無任何團體或個人宣稱犯下此案，辛國當局也未披露其他細節。

(中國時報)