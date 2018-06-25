陸海歸成新寵 老外不再吃香

2018年06月25日 04:10 中國時報 潘維庭 ／綜合報導 ／綜合報導

外籍人才在大陸工作的優勢正在逐漸消失中，擁有雙語能力的大陸「海歸族」，日益受大陸企業喜愛。（新華社）

上海變化飛速，從吃香到優勢不再，待上幾年的外國人感受深刻。《金融時報》上海分社現任社長吳佳柏（Gabriel Wildau）2005年到大陸，他形容，2007年在上海的外國人，有2年西方工作經驗等於在大陸幹5年，5年等於10年，極度吃香；但這樣「不勞而獲的地位與特權」已經不再，大陸對外國人益發遙不可及，有流利雙語能力的「海歸」成為新寵，愈來愈不受外國人野心與欲望影響。

吳佳柏說，先前他在美國布朗大學學了2年中文，而在大陸「會說中文的外國人」稀少，白皮膚有著異國情調，能在大陸找到母國都不會考慮他的工作。

職場競爭日益激烈

外籍人士在大陸吃香喝辣，吳佳柏說，不管是英語教師還是跨國公司高管，都像「生活在規範與社會要求之外」。上海的外國人自由地打破行為限制：在酒吧桌上跳舞、騎摩托車在十字路口橫衝直撞，衣衫不整地進出五星級飯店借廁所，那時大陸民眾對外國人開放、包容且充滿好奇。

只是時代變了，大陸經濟愈來愈倚賴內需消費驅動，而非出口，外國人曾享受的特權不再，「我看到了一波又一波的大學畢業生來到北京和上海，他們都面臨日益激烈的競爭」，吳佳柏說，那些真正擁有流利雙語能力的海外大陸留學生，如今更受歡迎。

吳佳柏指出，以前外國公司需要能夠與總部有效溝通的外國員工，但現在正在本土化；以前，他和其他來大陸的外國人一樣，可以先靠教英文「度時機」，但這種方式變得困難，「對上海人來講，白皮膚不再給他們留下深刻印象，部分原因是，我們不再被認為比他們富有。」

語文優勢逐漸消失

吳佳柏認為，一個「新的中國」已經出現，它愈來愈遙不可及；在高樓大廈裡，大陸銀行為陸企安排融資，讓其與西方企業競爭時，保持優勢地位。他們不再理會外國人抱怨所謂的保護主義，「我那時才明白，中國夢從來不是關於我們的，我們只是路過。」

(中國時報)