陸發展紅利 台青吃得到

2018年06月25日 04:10 中國時報 陳政錄 、 藍孝威 ／上海─北京報導 ／上海─北京報導

過去大陸做為待開發的新藍海，吸引海內外人才前往工作，隨著大量陸籍海歸人才返國工作，早年在職場上吃香的外籍幹部、台籍幹部的光環逐漸暗淡。不過，大陸學者認為，兩岸一家親，皆為中華民族，所以大陸才給台胞同等待遇，大陸一再重申兩岸共同促進中華民族復興，絕非口號，是看得到、享受得到的紅利。

廣西勝華集團執行長林大為說，過去台商多為加工出口導向，需適合對外聯絡、連結兩岸的台籍人才，如今大陸經濟轉內需驅動，不少台商逐漸本土化，台幹如果缺乏當地人脈，優勢便會減弱。

林大為以自家企業為例，3年前台籍、陸籍幹部比例7比3，現因增進與本土企業合作，比例倒轉成3比7；大陸海外留學人才逐漸回歸，補足高端人才缺口；本地人才質量提升，成本也相對台幹為低。

該資深財務主管也表示，過去台灣經濟好，大陸待開發，需高薪吸引台幹，但十年河東、十年河西，台灣就業市場萎縮，不少台胞自願到大陸工作，本地人才也不少，除財務等核心職位，local hire增加，自台灣外派比例減少。

儘管台灣人才優勢光環漸失，但大陸方面秉持兩岸一家的精神，在國台辦公布對台31項優惠措施後，仍有不少台灣青年持續西進，找尋人生新舞台。有大陸學者就稱，不同於外國人才，大陸給予台胞同等待遇，是因兩岸是一家人；換言之，這絕對不是空頭支票，是看得到也吃得到的大餅。

北京聯合大學兩岸關係研究所所長朱松嶺表示，大陸提出惠台措施的精神，更多的是提供「發展機會」給台灣民眾，提供與大陸民眾一樣的同等待，希望讓更多台青可以到大陸來。

(中國時報)