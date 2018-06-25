台擁技術陸有市場 互利可期

2018年06月25日 04:10 中國時報 林淑惠 ／綜合報導 ／綜合報導

3GPP（第三代合作夥伴計畫）國際標準組織在6月中旬宣布完成制訂全球第1版（R15）5G行動通信技術標準後，全球5G商品即將進入量產出貨階段，這也意味著全球產業鏈生態將從5G這一局重新洗牌。大陸希望在5G扮演全球主導地位，台灣則期盼在5G浪潮來臨之際，跟緊國際腳步，同步奠定台灣在5G領域的重要地，再為台灣產業創出另一波榮景。

台灣擁有豐富的資通訊技術，大陸擁有規模龐大的市場，兩岸在下一波5G世代競賽中，必須靠彼此拉抬，才能在全球5G競賽這一局中提前卡位，並取得相應的關鍵性產業地位。

大陸為爭取5G技術全球主導權，投入相當大心力，除中國移動、中國聯通以及中國電信三大電信商將投入1.23兆元人民幣（約台幣5.7兆元），較4G增加68％左右外，更積極布局5G專利，截至2017年為止，全球1450項5G重要專利當中，大陸已拿下10％，僅次於美國高通及芬蘭的諾基亞。

據賽迪最新發布的「2018年中國5G產業與應用發展白皮書」，大陸的5G滲透率將在2020年達30％，2024年將達75％。屆時5G手機需求量達10億台，2020至2025年由5G直接拉動智能網聯汽車數量達1.3億輛、VR/AR設備出貨量達2356.2萬台。

而台灣在5G晶片、物聯網感測器、手機等終端，5G先進設備技術如SDN、Small Cell產品都領先全球，可以補足大陸發展5G過程的大量需求。

拓墣產業研究院預估，2018年全球Small Cell設備裝機量達283.8萬台，2019年將會成長至432.9萬台，年成率為52.5％。而台灣正好是全球Small cell最大出貨市場，主力供貨商包括中磊、智邦、智易、合勤控、明泰等台廠。

(中國時報)