民進黨若連任 兩岸恐攤牌

2018年06月25日 04:10 中國時報 楊家鑫 ／台北─四川報導 ／台北─四川報導

蔡英文總統第1任期剛過半，台海局勢走向受關注。大陸全國台研會常務理事周志懷日前出席第3屆兩岸關係天府論壇時指出，台海形勢面臨的主要風險是2020年民進黨能不能獲得連任，若連任後台獨出現「最後的瘋狂」，大陸的「6個任何」絕非擺設，因此不能排除2020年到2024年兩岸有攤牌的可能。

不過，一位與會大陸學者受訪時坦言，他個人不認為民進黨連任後會演出台獨最後的瘋狂。畢竟民進黨主要目標是執政，而非被大陸消滅，理性的人不會選擇讓自己滅亡的道路，「沒有必要那麼悲觀」。

以「新時代兩岸關係走勢與展望」為主題的第3屆兩岸關係天府論壇23日在四川都江堰市召開，包括周志懷、海協會副會長孫亞夫等60多名兩岸關係專家學者與會。

「2020年的大選將會成為台海形勢的分水嶺。」周志懷認為，台海形勢面臨的主要風險是2020年民進黨能不能獲得連任，如果蔡英文連任，「台獨」分子會不會出現最後的瘋狂，兩岸關係會不會面臨攤牌？大陸必須未雨綢繆。

周志懷強調，如果民進黨繼續執政，兩岸持續對抗的強度會持續增加。如果民進黨能在2020年獲勝，這是民進黨踐行「台獨」最後的機遇，但大陸的「6個任何」也絕非擺設，不能排除2020年到2024年兩岸有攤牌的可能。

台灣競爭力論壇執行長謝明輝受訪時稱，現在大陸學界主流都是鷹派，周志懷的說法還不算最重的，現場還有其他學者的話說得更重，認為已無法忍受民進黨檯面下的台獨作為，若國民黨在今年選舉失利，2020年又無法取回政權，未來文攻武嚇、烽火外交免不了。

(中國時報)