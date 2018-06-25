跨海共祭伏羲 王金平與會

「2018（戊戌年）兩岸共祭人文始祖伏羲典禮」22日在台北圓山大飯店舉行。（中新社）

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中國時報
林勁傑／台北報導

「2018（戊戌年）兩岸共祭人文始祖伏羲典禮」22日在台北圓山大飯店舉行。立法院前院長王金平、國民黨前副主席陳鎮湘受邀擔任主祭官，與特地來台的天水市周易學會特邀顧問蒲朝暉等交流團成員共襄盛舉，兩岸跨海同步轉播儀式，共襄宗教交流盛會。

祭祀活動於當天上午9點50分開始，象徵伏羲聖帝為三皇之首、九五至尊，主祭官王金平，向伏羲聖像敬獻鮮花並鞠躬行禮。

本次典禮由財團法人新北市三重先嗇宮、甘肅省公祭中華人文始祖伏羲大典活動領導小組辦公室、甘肅省政府台灣事務辦公室主辦；台灣中華伏羲協會、天水公祭伏羲大典組委會辦公室、天水市政府台灣事務辦公室、天水伏羲廟管理局承辦。

甘肅省天水市為伏羲誕生地和伏羲文化發祥地，為進一步發揚伏羲文化，加強海峽文化交流，三重先嗇宮與甘肅省天水市伏羲廟本次合作舉辦「兩岸共祭伏羲」活動。

三重先嗇宮董事長李乾龍表示，伏羲是中華各民族共同敬仰的人文始祖，位居三皇之首、百王之先，是中華文化的重要源頭。

台灣中華伏羲協會理事長張馥堂指出，推廣伏羲氏精神是中華民族的責任。蒲朝暉強調，包含伏羲文化在內的中華文化源遠流長，是中華民族血脈，也是兩岸同胞共同財富。

(中國時報)

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