天道盟3小弟 虐死竹聯角頭

2018年06月25日 04:10 中國時報 林郁平 ／台北報導 ／台北報導

李灝等3嫌在23日中午埋伏擄走被害人，凌虐致死、棄屍鶯歌鐵皮屋，並於當晚主動向警方投案，檢方訊後聲請羈押。（林郁平攝）

北市又傳殺人棄屍案！竹聯幫南堂南賢會會長陳智強，疑因酒店經紀或毒品利益衝突，23日中午在南港停車場遭天道盟分子李灝等3人，強押至鶯歌一處鐵皮屋毆打凌虐致死。3嫌將屍體棄置鐵皮屋內，晚間才向警方投案，檢方訊後依殺人罪聲押3嫌。警方因兩幫先前發生多次鬥毆，擔心這次鬧出人命，幫派火併尋仇恐一觸即發，已嚴密監控防止雙方再爆衝突。

警方調查，綽號「殺強」的35歲陳智強，2010年因覬覦南港新建案，在工地旁強開福利社，藉以圍事勒索，遭提報為治平對象檢肅到案。近年陳男跨足中山區，參與酒店經紀等生意。

先擄後殺 棄屍鶯歌

23日上午11時，陳男從南港住家走到停車場準備開車時，遭3嫌以塑膠袋套頭，將他強押上車載走。友人因遲遲未見陳蹤影，遂向警方報案。

警方調閱監視器畫面，發現3嫌早上9點開車到停車場埋伏，立即根據線索以車追人。同時竹聯幫也發出協尋令，懷疑陳遭天道盟分子押走，恐已凶多吉少。

警方調查，陳疑因酒店經紀或毒品利益與天道盟發生衝突，雙方曾在去年底相約在民權東路的泡沫紅茶店談判，陳仗著人多，將對方痛毆一頓，埋下日後引發殺機的導火線。

當警方正忙著緝凶時，3名年紀均25歲的天道盟分子李灝、陳柏安、李志嘉在律師陪同下投案，並供出棄屍地點。

鐵條毆打 鬧出人命

李嫌供稱，今年3月，他在農安街不慎撞到陳，被陳率眾毆打，心生不滿報復。但警方查出李嫌從事酒店經紀，懷疑陳死因與去年衝突有關。

警方查出，3嫌將陳押到鐵皮屋後，將他吊起來以鐵條毆打，下午3時嫌犯曾打電話給其他幫眾，透露已失手將陳打死，直到傍晚6時許，3嫌才棄屍逃逸。

檢警昨相驗陳遺體，發現其後腦勺、頸部傷勢嚴重，疑為致命傷，訂於今天解剖。陳的手下聞訊，聚集了2、30名黑衣人前往關心，警方逐一盤查後勸離。警方除將3嫌依殺人罪嫌送辦外，刻擴大追查幕後有無教唆者，並嚴防兩幫互相尋仇火併。

(中國時報)