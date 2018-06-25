超刷6200萬 桃園烤雞王出境被逮

陳嫌號稱「桃園烤雞王」，更因浪子回頭的故事獲媒體採訪。（陳鴻偉翻攝）

友善列印
中國時報
／台北報導

曾坐牢10餘年，出獄後經營桃園烤雞餐廳出名的49歲男子陳星文，疑因餐廳擴點太快導致財務出現缺口，涉嫌以2張額度各60萬的信用卡，1個月內狂刷6200多萬購買珠寶、精品變賣，銀行起疑質問時他還誆稱對中發票1000萬，但陳23日在桃機準備逃往大陸時，遭警方攔下逮捕。

號稱「桃園烤雞王」的陳星文，年輕時混過黑道，曾涉及暴力討債、擄人勒贖，自稱前科「比身高還高」、「除殺人、強姦，其他大概都做過了」，他坐牢10餘年，2013年出獄後痛改前非，在桃園開設「大公雞」烤雞店，後來生意越做越大，還開設「大母雞」分店，不少媒體採訪他浪子回頭的故事，蔚為一時佳話。

警方調查，陳日前因資金缺口周轉不靈，疑向地下錢莊借貸還不出錢，自5月起用信用卡在網路、百貨公司狂刷購買各式珠寶、精品、皮包、香水等高價商品，金額高達6200多萬。

但陳的信用卡額度僅60萬元，銀行因陳刷卡金額過高一度起疑，陳竟稱他對中統一發票1000萬，還有2家店營業額300多萬，月底就會匯錢入帳，銀行誤信讓他繼續瘋狂刷卡。

6月21日，銀行驚覺陳的戶頭沒錢，向北市刑大報案，警方發現他22日又刷卡購買赴大陸寧波的機票，研判他可能逃亡，23日前往桃園機場，當場逮捕準備出境的陳男，並在他家起獲尚未變賣價值約500萬元的商品。警訊時，陳辯稱他與女友要去洽談生意，但警方仍依詐欺罪將他送辦，另擴大追查遭變賣商品下落。

(中國時報)

天道盟3小弟 虐死竹聯角頭 逃亡8年游台東 龍膽石斑落網

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。