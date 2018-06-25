假代購 判3年半罰219萬

2018年06月25日 04:10 中國時報 陳志賢 ／台北報導 ／台北報導

女騙徒廖璟妤被控以代購雷神巧克力、日本藝人演唱會門票、團購知名餐廳餐券名義詐騙59名網友獲利逾220萬，被依59個詐欺罪起訴；台北地院依4個詐欺罪判廖女徒刑3年6月，另55罪判6年，易科罰金219萬1000元。

北院以廖刑度非輕，案件未確定，加上她曾逃匿遭通緝，裁定自本月20日起延押2月，廖抗告遭駁回。全案正由高院審理，廖仍在羈押。

廖女本名廖珮諄、廖熳岑，因詐欺案多次入獄，她被控2012至2013年向52名網友詐騙約168萬，被判1年1個月確定，但她潛逃日本，去年2月回台過年入境時遭緝捕到案、入監服刑，北檢去年依詐欺罪起訴她。

判決指出，廖自2013年7月至2014年7月，在網路上佯稱可代購、代抽日本藝人、團體演唱會門票、團購日本迪士尼商品、雷神巧克力或台灣高檔餐廳餐券。59人匯款約400萬，事後未拿到商品要求退款；廖以人在國外、家人車禍為由搪塞或僅退還少額款項，即封鎖通訊軟體、解除好友、手機變空號，避不見面，網友始知受騙，廖獲利逾220萬。

網友匯款數百萬團購餐券，廖積欠市價179萬的2935張餐券，另網友匯數十萬代購747盒雷神巧克力只收到20盒，損失慘重。

廖稱沒詐欺，是商業糾紛，海關嚴查巧克力進口，無法如期交貨，但法官不採信，認定廖涉犯59個詐欺罪，其中4罪不得易科罰金，應執行徒刑3年6月，另55罪合併執行6年，可易科罰金，罰金金額219萬1000元。

(中國時報)