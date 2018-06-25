假代購 判3年半罰219萬

友善列印
中國時報
／台北報導

女騙徒廖璟妤被控以代購雷神巧克力、日本藝人演唱會門票、團購知名餐廳餐券名義詐騙59名網友獲利逾220萬，被依59個詐欺罪起訴；台北地院依4個詐欺罪判廖女徒刑3年6月，另55罪判6年，易科罰金219萬1000元。

北院以廖刑度非輕，案件未確定，加上她曾逃匿遭通緝，裁定自本月20日起延押2月，廖抗告遭駁回。全案正由高院審理，廖仍在羈押。

廖女本名廖珮諄、廖熳岑，因詐欺案多次入獄，她被控2012至2013年向52名網友詐騙約168萬，被判1年1個月確定，但她潛逃日本，去年2月回台過年入境時遭緝捕到案、入監服刑，北檢去年依詐欺罪起訴她。

判決指出，廖自2013年7月至2014年7月，在網路上佯稱可代購、代抽日本藝人、團體演唱會門票、團購日本迪士尼商品、雷神巧克力或台灣高檔餐廳餐券。59人匯款約400萬，事後未拿到商品要求退款；廖以人在國外、家人車禍為由搪塞或僅退還少額款項，即封鎖通訊軟體、解除好友、手機變空號，避不見面，網友始知受騙，廖獲利逾220萬。

網友匯款數百萬團購餐券，廖積欠市價179萬的2935張餐券，另網友匯數十萬代購747盒雷神巧克力只收到20盒，損失慘重。

廖稱沒詐欺，是商業糾紛，海關嚴查巧克力進口，無法如期交貨，但法官不採信，認定廖涉犯59個詐欺罪，其中4罪不得易科罰金，應執行徒刑3年6月，另55罪合併執行6年，可易科罰金，罰金金額219萬1000元。

(中國時報)

逃亡8年游台東 龍膽石斑落網 三峽中坑溪 女墜瀑布失蹤

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。