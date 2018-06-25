新故鄉願景－畫說繽紛迷迷村 紅到國外

2018年06月25日 04:10 中國時報 李義 ／專題報導 ／專題報導

高市迷迷村入口的「歡迎來到我的房間」，是粉絲打卡熱點（左圖，楊惟竹提供），創作者楊惟竹說靈感是家中書櫃、還有女友的愛貓。（李義攝）

動員令

水泥牆面隨著歲月顯得暮氣沉沉，這是全台各都會角落裡隨處可見的景象，高雄市苓雅區卻大不同，一棟棟老舊建物，近年來紛紛換上繽紛新衣，顯得生氣勃勃，不僅吸引各地民眾到這座全台最大的藝術壁畫社區尋寶朝聖打卡，還躍上國際刊物。

區長是伯樂 牽成美事

千里馬遇上伯樂激盪出令人意想不到火花，改變老舊社區的故事。4年前，就讀樹德科技大學的楊惟竹，向喜愛畫作的前金區長陳進德毛遂自薦，想把社區裡斑駁的牆面當畫布，彩繪壁畫。

陳進德觀察他一陣子，確有繪畫天分與熱情，從彩繪一批學校廢棄課桌椅義賣開始，獲得熱烈迴響後，為他找尋老舊建物當畫布。

不久，陳進德調任苓雅區長，恰巧，楊的阿嬤也住苓雅區，那是他充滿兒時記憶的社區，於是，他找來從樹德家商廣設計科到樹科大視覺傳達設計系同窗7年的同學鄢凱文及陳俊清，展開這場全台最大的藝術壁畫村計畫。

衛武營國宅 帶頭變裝

不過，「找畫布不是件容易的事」，陳進德說要徵得樓房全體住戶同意才能進行，只要1戶說NO，就功虧一簣。還有須說服區公所同仁，因工作負荷量加重，甚至換來不務正業的投訴，還好民政局長張乃千也力挺。

透過衛武里長邱秀迷協助，挨家挨戶拜訪說明，首先被說服的是有40多年屋齡、7層樓的衛武營國宅社區及廢棄的公車站辦公室。

成功跨出第一步，陳進德特別為它取了特別的名字「迷迷村」，第一個迷是希望來參觀的民眾穿梭其中時有尋寶般的樂趣，第二個迷是感謝邱秀迷的鼎力協助，邱秀迷也多了村長頭銜。

邱秀迷說，彩繪迷迷村後，街坊鄰居間多了話題更熱絡了，原本乏人問津的老社區湧入人潮，在不同主題特色的公寓前觀賞拍照，居民看見民眾到迷迷村打卡，還主動扮起導覽員。

迷迷村成功，公所同仁士氣大振，全力支持，穿梭在大街小巷找畫布，69里近半數都換新妝。

陳進德得知國際壁畫家都有粉絲團，會追蹤到創作城市看畫，覺得「不失為行銷城市的方法」，3年前廣邀國際藝術家來創作，「國際街頭藝術節」於是誕生，吸引比利時等14國藝術家抵台創作，作品累積達24幅，他希望能有100幅壁畫，踏入苓雅區的民眾就像走入開放美術館。

街頭藝術節 朝聖打卡

最重要的是沒花費太多公帑，陳進德說，如果是商業創作，以警察一村的亞洲最大壁畫至少要5萬美金，但藝術家知道是公部門活動又可在全球各城市留下作品，答案是「Free」，只要提供食宿即可。國際街頭藝術節也打響名號登上國際知名的藝壁畫刊LOOKBOOK，全球愛好者都知道高雄，還會專程來苓雅區賞畫。

官民攜手努力改造的成果，今年4月更得到全球品牌管理協會「臺灣城鎮品牌形象設計經營獎」形象設計經營獎，由國家發展委員會主委陳美伶頒獎，並與副總統陳建仁合影。壁畫村的另個收穫則是陳進德始料未及，過去老社區髒亂的角落變乾淨了，因居民擔心丟臉丟到國外，主動清潔，鄰里變得更美麗。

(中國時報)