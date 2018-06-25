稱霸亞洲壁畫 高雄最美街景

美國藝術家Mona Caron，在警察一村創作亞洲最高的壁畫。（楊惟竹提供）

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中國時報
／專題報導

南台灣的豔陽，2017年9月時序入秋，依舊如夏天，不過，高雄人的熱情也毫不遜色，令來台創作13樓高的亞洲最高壁畫的美國藝術家Mona Caron留下深刻印象，雖然沒有創作費用，但行囊裡載滿高雄人的真切熱情與美食回憶而歸。

創作大型藝術壁畫20多年的Mona Caron，曾在巴西創作30層樓高畫作，能到高雄創作亞洲最大壁畫的吸引力，且有著社區活力再造的深意，她欣然同意，來台前做足功課，認識台灣也瞭解高雄。

她提出以蝴蝶與紫錐花構圖主題，紫錐花堅韌不斷向上生長，象徵台灣人民刻苦耐勞旺盛活力，蝴蝶則有著突破困境與世界接軌，隱喻台灣旺盛生命力。

陳進德與凱旋里長錢雲徽拿著構圖，在警察一村住戶大會上說明，再逐戶溝通簽署同意書，歷經1個多月努力，住戶不但同意還特別騰了間裝有冷氣的辦公室做為Mona Caron休息室。公所提供飯店住宿附贈早餐，Mona Caron早餐後就開始工作，中午小憩後再上工至傍晚。才過了幾天，她就不在飯店吃早餐了，因為，每天都有住戶提供不同餐點，早午餐加冷熱飲一應俱全，晚上，還會帶她去夜市享受台灣小吃。

錢雲徽笑說，還有住戶擔心她受不了高雄的酷熱中暑，頻頻遞水，貼心問候「要不要休息一會兒，太陽小點時再來畫」。

近2個月的日子，Mona Caron享受創作樂趣外，高雄人的熱情也令她難忘，畫作完成時，全體住戶更獻花答謝。錢雲徽同時也向公所申請：「旁邊還有一面牆可畫。」

離台前的創作之夜活動，來自各國的藝術家彼此交換創作心得與技術，高雄人的熱情美食也是話題，更透過藝術家搭起的橋梁傳送至世界各地。

(中國時報)

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