楊惟竹好牆 歡迎來到我的房間

楊惟竹工作室裡，滿滿的噴漆是他的畫筆。 （李義攝）

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中國時報
／專題報導

楊惟竹從小熱愛繪畫，還差點繼承父親衣缽成為刺青師，刺了5個人後，他捨棄人體畫布，選擇壁畫這條台灣尚屬冷僻的藝術之路，不過，刺青的那些日子讓他體悟珍惜每一次作畫機會，把每塊牆壁都當皮膚刺青，告訴自己搞砸即無法重來。

楊惟竹說，「刺青需要彼此高度信賴，住戶把牆壁交給我的心情是一樣的。」構思圖案時就在想，什麼樣的畫作最適合，與住戶聊天互動中找答案，唯有最本地的人文意象才能引起共鳴。

過去，楊惟竹只用樓梯畫過2層樓高的壁畫，為了實現壁畫村夢想，專程到台北學習操控高空作業車、吊籠洗窗機等機械，還要克服懼高的心理障礙與掌握大面積構圖技巧，練功近1個月，確定熟練後，才返鄉開工。

創作4年間，楊惟竹從愛塗鴉的孩子變身成壁畫藝術家，他說，捨刺青擇壁畫，最高興的是阿嬤，每天都去看他創作，罹癌時仍拖著病體去看，直到2017年辭世，最遺憾阿嬤來不及看見百幅壁畫矗立在苓雅區街頭的美景。

最感激的人是區長陳進德與提供牆面的居民，迷迷村的「飲水思源」是他首度挑戰7層樓高度的處女作，他特地用書法把這4個字融入作品，表達一路走來幫助他築夢圓夢的感恩心情。

迷迷村口的「歡迎來到我的房間」壁畫是楊惟竹代表作之一，被粉絲暱稱為「全台最大的書櫃」，打卡度超高，靈感來自於家裡書櫃，一排排書名是世界各國藝術家的名字與專業書籍外，還有女友心愛的貓咪。

楊惟竹已把工作室設於村內，正式成為村民，要與村長邱秀迷攜手走完建村的最後一哩路。

(中國時報)

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