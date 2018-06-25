北市Ucar 上路遙遙無期

台北市副市長林欽榮今年初風光宣布Ucar將在3月上路，讓許多民眾引頸期盼，不過，契約即將在6月底到期，卻連車輛都還沒買，遭炮轟政策跳票。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

Ucar上路一延再延！北市府與業者電馳公司合作，原預計3月推出10輛Ucar共享汽車，並開放11處公有停車場甲租乙還，讓民眾期待不已。不料卻傳出業者資金未到位，至今不見車輛影子，眼見雙方合作契約6月30日就要到期，電馳坦言「趕不及」，需有新資方才能重啟合作，使Ucar上路遙遙無期。

風光宣布 黯然破局

北市府力推共享運具，副市長林欽榮今年初風光舉辦記者會宣布Ucar將在3月上路，試營運期間前30分鐘100元，之後每分鐘5元，讓許多民眾引頸期盼。不過，後續卻狀況百出，不僅傳出廠商系統整合有問題，資金也未到位，至今連車輛都還沒買，遭議員炮轟政策跳票。

眼看合作契約到6月30日為止，電馳公司經理朱禮佑坦言，確定推不出來，因10台電動車購車成本高達1500萬元，原預計可拿到經濟部50％補助，但中央今年未給小客車補助，導致資金籌措狀況不佳，決定先暫緩計畫。

「我們還沒放棄！」朱禮佑強調，除車輛資金籌措外，充電樁的系統整合及相關管理平台都已完備，現在正努力尋找新的資方，只要資金到位，後續還是希望跟市府合作。

合作模式 沒有罰則

交通局運管科長王湮筑則說，市府與廠商沒有簽訂招標文件，是採合作契約模式，也就是Ucar使用市府已建置的充電樁，車輛由業者籌備，市府不必出資，所以，如果6月30日無法上路，只能宣告合作破局，無法對廠商有任何罰則，若日後電馳籌到資金，仍可再與市府重訂合作契約。

王湮筑表示，除了電馳公司以外，市府一直都開放其他廠商來合作，不過洽詢的業者確實不多。日前議員陳炳甫曾建議，台灣純電動車廠較少，應考慮開放油電混合車，不過王湮筑說，目前還是鎖定電動車為主，後續會再評估是否納入油電車。

另外，北市共有80處停車場站設有電動車充電柱，目前全市登記的電動車數量約200多台，在數量達到1000台之前，都會免費開放充電，民眾可多利用。

(中國時報)

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