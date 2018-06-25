第6所非營利幼園 周四招生

2018年06月25日 04:11 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市生育率高，幼兒園名額供不應求，市府為此大幅開闢入學員額，全市第6所非營利幼兒園「福林非營利幼兒園」也預計在28、29日開放登記，一次為竹市學童新增180個入學名額，減輕家長送私幼的負擔。

減輕家長負擔

新竹市公、私立幼兒園比例曾是全國倒數的3比7，市府這3年來陸續推動公立和非營利幼兒園，福林非營利幼兒園將開放6班、180人入學，加上已成立的新科、陽光、高峰、建華、南寮5所非營利幼兒園，入學名額大幅提升。

私立雙語幼兒園當道，經濟能力較好的家長為讓孩子贏在起跑點，寧願砸錢送到私幼受教，而非營利幼兒園有別於傳統幼校，以幼兒發展需求為主要考量，入口大廳設置家長等候、休憩區域，另有兒童圖書閱覽空間，提供親子共讀的環境。

此外，幼兒園的戶外遊戲區少了罐頭式遊戲器具，讓沙坑、溜滑梯、攀爬區、平衡木遊具與地景結合，以親近自然及加強感官統合感為訴求，讓孩子在開心的環境裡自然成長。

30日公開抽籤

收費方面，非營利幼兒園學費由政府補助3成，自費7成，目前未補助的一般生行情，公幼約每月3576元、非營利5573元、私幼最貴，每月約1萬1626元。

教育處說明，福林非營利幼兒園以設籍竹市3至5歲幼兒為主，低收、中低收入等6種不利條件者、教職員工子女不限學區，其餘以北門、載熙國小學區的幼兒為優先入園，餘額開放5歲市（含）以下幼兒登記。

本月28、29日在境福里集會所1樓開放登記，30日上午9點半在同址公開抽籤，詳洽學前教育網招生專區。

(中國時報)