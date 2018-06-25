復育大肚山 培植42種樹木

2018年06月25日 04:11 中國時報 盧金足 ／台中報導 ／台中報導

台中市政府推動8年100萬棵植樹計畫，展開「大肚山森林公園天然林復育暨休憩系統規畫」，調查發現包括青剛櫟、香楠木與九節木等42種樹木在大肚山森林中鮮少出現，優先列為復育對象，預期以5到10年復育這座台中難得的天然林棲地。

維持生態還地於林

台中市政府表示，大肚山天然林復育區域鄰近都會公園，包括文山地區、望高寮森林公園與大肚山油庫等共200多公頃，經田野調查後，畫定森林生態園區範圍作為天然林復育場所，不僅維持生態保育，還地於林，更能淨化空氣。

台中市建設局長黃玉霖指出，大肚山天然林植被主要為相思樹林及大黍草生地，而相思樹原生於恆春半島，為早期居民生產炭薪的木柴，大量種植在大肚山上，並非原生天然林。加上以前居民放牧，常以燒山方式讓牧草生長，造成大肚山原生種源缺乏、森林面積退縮，甚至外來植物陰香大舉入侵，侵占香楠的棲地。

畫定約30個實驗區

黃玉霖說，為復育大肚山天然林，市府調查發現大肚山潛在天然林有7個植群型，包括青剛櫟、香楠木等69種樹木；其中19種樹木無需復育可自然生長，42種為大肚山森林中鮮少出現。

建設局實施大肚山天然林復育計畫，將以20至30個點畫定實驗區，因應地理位置地表水滲透於地底，水位較低，容易缺水、澆灌不易，將以節水及開發水源為計畫重點，考量自然演替方式回復天然林困難，優先在森林生態園區作為復育場所，進行苗木培育。

(中國時報)