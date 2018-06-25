蘇煥智傳轉戰南市 震撼選情

傳出蘇煥智將回鍋參選台南市長，為台南市長選舉投下1顆震撼彈。（蘇煥智陣營提供）

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中國時報
／台南報導

前民進黨台南縣長蘇煥智24日傳出將回鍋參選台南市長，為混亂的台南市長選局再度投下震撼彈。蘇煥智坦承支持者勸進，尚在徵詢各方意見，1周內宣布。民進黨台南市長提名人黃偉哲表示尊重對方意願，秉持戒慎不恐懼的心態更加努力；國民黨台南市長提名人高思博則擔心蘇的參選會遭到民進黨當權派打擊。

蘇煥智原本宣布參選台北市長，但因民進黨提名姚文智，他在3月3日隨即宣布脫黨。之後，許多支持者傳訊息勸他回故鄉參選台南市長，他24日表示正在徵詢各方意見，1周內宣布動向，蘇陣營的幕僚態度則已相當篤定。

黃偉哲表示尊重 會更努力

蘇煥智歷經3任立委、2任原台南縣長，有20幾年的台南縣民代與縣長經驗，黃偉哲還曾當過蘇煥智的助理，黃競選陣營內的郭國文、林宜謹等2員大將，過去都曾受過蘇的栽培，他回鍋參選台南市長，將衝擊民進黨台南市長選情。

蘇煥智熟稔台南縣市各項政策，他從縣長卸任後，仍常針砭前台南市長賴清德在台南縣執行的政績，對故鄉的建設總是懷有期許。

黃偉哲對蘇煥智的參選傳聞表示尊重對方意願，但也秉持戒慎恐懼的心態，持續努力爭取民進黨在台南市長選舉的最後勝利。

郭國文對蘇煥智的參選雖頗感意外，卻也表示仍尊重他的政治選擇。

高思博擔心蘇遭綠營打壓

高思博表示，與蘇煥智曾針對台南的各項政策有過共同想法，甚至合作過某些政治議題，對蘇煥智回鄉參選的傳聞給予祝福，更擔心他會遭到民進黨當權派的打擊。

高思博認為，他與蘇煥智在政界上頗有淵源，希望別因為政治忘記彼此過去相處時的情誼。

(中國時報)

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